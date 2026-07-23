Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 23. 11:00 ::

Lezárult a nyomozás az év első gyilkosának ügyében

Emberöléssel gyanúsított 17 éves "fiú" ügyében zárult le a nyomozás, a rendőrség vádemelést javasol az ügyészségnek - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon csütörtökön.



Az álmoskönyvek szerint nem jó jel, ha egy országban rendszerint az év első újszülöttje és az első gyilkosa is cigány...

Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekei "fiú" a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-jén hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűz eloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált.

A 17 éves "fiút" a helyszínen elfogták a rendőrök, emberölés gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatását, amit a nyomozás alatt mindvégig fenntartott.

A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte, az iratokat vádemelési javaslattal átadta az ügyészségnek.

(MTI nyomán)

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