Ki nem találnák, milyen etnikumú az év első gyilkosa

A rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést egy szatmárcsekei "fiú" január 1-jén hajnalban, és azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A rendőrök haladéktalanul a megadott helyszínre mentek, és megkezdték a helyszíni intézkedéseket. Miután a katasztrófavédelem munkatársai a tüzet eloltották, a kiégett lakóházban egy nőt holtan találtak.

A rendőrök a 17 éves "fiút" a helyszínen elfogták, a rendőr-főkapitányságra előállították, emberölés bűntett elkövetésének gyanújával kihallgatták, és őrizetbe vették. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a büntetőeljárást igazságügyi szakértők bevonásával folytatja.

Rendes fiúnak ismerték...

A Tények is beszámolt a gyilkosságról. Információjuk szerint be lehetett drogozva a 17 éves cigány, aki először egy másik nyugdíjashoz tört be, de ő elkergette egy vasvillával.

A támadó később bement a mozgáskorlátozott áldozata házába, pénzt követelt a nyugdíjastól, majd megölte. A mozgássérült, beteg áldozatnak esélye sem volt. Ezután átrohant az egyik szomszédhoz, hogy hívják a rendőrséget, mert megölt valakit.

A helyiek rendes fiúnak ismerték a gyilkost.