Olvasói levelek :: 2018. április 7. 08:52 ::

Olvasói levél: kik közül is választunk vasárnap?

Mielőtt választani megyünk vasárnap, rendkívül fontos megértenünk, hogy geopolitikai koordináta-rendszerben hol helyezkedik el jelenleg a magyar politika. Ezt a témát nagyon alaposan ki kellene fejteni, de az idő rövidsége miatt most csak tömören vázolnám a helyzetet, úgy, ahogy én látom jelenleg. (Természetesen ez saját vélemény, nem kell vele egyetérteni, de elgondolkodni rajta még nem tiltott senkinek sem. Egyelőre…)

Szóval, korunkban elképesztő információs dömping éri az embereket, és ezen belül hihetetlen mennyiségű csúsztatás, hamisított hír, és gyártott ideológia bombáz minket nap mint nap. Nem csoda, hogy ebben a zűrzavaros környezetben szinte mindenki össze van zavarodva, és fogalma sincs róla, hogy általában nem a saját gondolataival érvel a világhálón vagy a környezetében viták közben, hanem mások, gondolatműhelyek (think-tank) által gyártott, gondosan elültetett gondolatpanelekből „dolgozik”. Emiatt lehetséges az is, hogy a sokak által emlegetett „háttérhatalom” helyzetét sokan nem értik, egy kalap alá sorolják az egészet. Nagyon fontos látni, hogy ez nem így van. Szerintem a helyzet a következő, és ezzel fogunk rákanyarodni majd a magyar választások valódi tétjére:

Ez a bizonyos, a Földet tulajdonképpen irányító "háttérhatalom" egyáltalán nem egy egységes nagy tömb, hanem két, viszonylag jól elkülöníthető részből áll:

1. cionista zsidóság

2. globalista zsidók hálózata

Az első csoportba, tehát a cionista zsidóságba tartozik a nemzeti, nacionalista Izrael és vezetősége, és az ő teljes lobbitevékenységük, amit a világra kifejtenek (üzlet, gyógyszeripar, technológiák, hadiipar stb.). Ez még biztosan egyértelmű sokaknak. Viszont azt már kevesebben értik, hogy ebbe a nemzeti vonalba tartozik bele pl. Trump is, és leginkább ide sorolható be (bár nem teljes befolyásoltság alatt) Putyin és politikája is. És itt jön a lényeg: a háttérhatalom ezen csoportjába, tehát a cionista zsidóság szárnyai alá tartozik a Fidesz többsége, így a „magyar” kormány is. Ennek számos jele és bizonyítéka van, elég megemlíteni, hogy a Fidesz az izraeli Likud testvérpártja, vagy az igen jó viszonyt a politikusaik és Izrael között (a kettős állampolgárságról nincs adatunk, de igen valószínű, nem véletlenül háborodott fel a jobbikos Gyöngyösi listázós javaslatára a fél Fidesz). És meg lehet említeni a Slomóékkal, de már a Mazsihisszel is ápolt baráti viszonyt, a Hit Gyülekezetét mint Országgyűlés által elismert "egyházat", valamint a megkötött megállapodásokat, pl. Maccabi-játékok budapesti rendezése stb., sokáig lehetne sorolni.

A másik csoport, a globalista zsidóság hálózatába tartozik a nagyobb rész, ők a nemzetközi szervezetek (IMF, NATO, ENSZ stb.) mögött álló bankárcsaládok szövetsége, mint pl. Rothschild, Rockefeller és a többi. És igen, ide tartozik Soros és a teljes hálózata is, a modern népvándorlás finanszírozásával. Ők akarják a „nyílt társadalmat” létrehozni, tehát egy identitászavaros, kevert népességet, nemzeti, családi és egyéb természetes szövetek teljes szétroncsolásával, genderideológiával és társaival. És egyértelműen ide sorolható a mindezt közlő, az USA nyugati partvidékétől Kelet-Európáig húzódó médiakonglomerátum is, ami egy nagyon szűk csoport kezében van – csakúgy mint a gazdaság, a pénzrendszer stb. Ide tartozik az amerikai „demokrata” oldal is, Clinton és társai, és ide tartoznak a teljes „magyar” baloldal pártjai is.

Sajnos úgy tűnik, mind a kettő tömb érdekelt abban, hogy eltűnjön a magyarság, végleg. Ennek történelmi okai vannak, most nem elmerülve ebben a témában, a lényeg, hogy egyik sem a barátunk. És hogy esetleg ez a két tömb valahol nagyon magas szinten mégis csak összeér, tehát mindez, az „ördög jobb és bal keze” csupán egy bolygóméretű, több évezredes szívatás része, azt nem tudhatjuk, de egyelőre a mi létszintünkön talán elég annyit látni, hogy ez két, különböző ideológiájú csoport, de felismerhető közös céllal. Mindkét csoportnak gondosan el vannak ültetve az ügynökei szinte a teljes politikai palettán. Jól láthatóan még azt is meg lehet például mondani, hogy a „magyar” kormányban és a Fidesz vezérkarában hol van ez a törésvonal, ki melyik csoporthoz húz: pl. az atlanti szövetség segglyukából időnként kikandikáló Németh Zsolt egyértelműen a globalista zsidók szekerét tolja, és valószínűleg ide sorolható az exbesúgó, bilderberges Martonyi. A többi fideszes inkább a cionista szekeret tolja.

Anélkül, hogy tovább részleteznénk, érdemes tehát leszögezni, hogy kik közül is választunk vasárnap:

- Cionista zsidóság (Fidesz)?

- Globalista zsidóság (baloldali pártok)?

Kimaradt valaki? Ja igen, a Jobbik…

Hogy a Jobbik hol helyezkedik el ebben a globális politikai környezetben, arra biztos mindenkinek megvan a véleménye, viszont nem árt egy dologra felhívni a figyelmet: a Jobbikot gőzerővel támadta a baloldali kormány annak idején, gondoljunk csak a gárda jogi ellehetetlenítésére, a perekre, a 2006 utáni vegzálásokra, a nulla médiafelületre - ezt talán nem kell tovább ecsetelni. Viszont a Jobbikot az ún. „jobboldali”, „nemzeti” Fidesz-kormány is támadta egész pályafutása alatt, gigabüntetések, karaktergyilkosságok, teljes kormánymédia-össztűz a „balhék” idején, ezzel szemben teljes elhallgatás a párt valódi törekvéseiről, tartalmáról, a programjáról.

Tehát úgy tűnik, hogy a Jobbik egyértelműen azért nem sorolható be egyik nagy zsidó tömbbe sem, még akkor sem, ha Vona vezetésével próbál a párt ügyesen lavírozni a pengeélen, látszólag besimulni ebbe a sajnos egyelőre nagyon erős és megbonthatatlannak tűnő geopolitikai környezetbe, de azért reménykedni lehet benne, hogy mindez csupán tudatos taktika, a magyar észjárás sok évtized (évszázad) óta végre újra felszínre törő éledése. És igen, van értelme elmenni szavazni, még akkor is ha maga a rendszer teljes mértékben e globális háttérhatalmi eszköztár része. Menjünk bele a játékba, de úgy, hogy tudjuk, kire érmes behúzni az X-et. Azokra, akiket nagyon nem szeret egyik oldal sem.

T.