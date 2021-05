Olvasói levelek :: 2021. május 26. 13:39 ::

Olvasónk segítséget kér

Tisztelt Olvasók!



Thaly Kristóf vagyok, rendszergazda és szociális munkás. A feleségem református lelkész az egyik református gyülekezetben.

Nagyon sok munkával sikerült elérnem, hogy ezt a két szakmát elérjem, nagyon sok nehézség árán, de büszkén kerültem oda, ahol most vagyok. Az elmúlt években felváltva dolgozom a két munkakörben, hogy nehogy kiégjek a gyerekvédelemben töltött munkám során, de alapvetően a gyermekvédelem a szerelmem, dolgoztam iskolai és óvodai szociális munkásként, de egy javítóintézteben is, cigányemberekkel.

Jelenleg rendszergazda vagyok, 1 hónapja táppénzen. Sajnos 1 hónappal ezelőtt, egy rossz multis munkahelyválasztás miatt túlhajtottam magam (rengeteg műszak volt), és először fulladásos rohamokkal, szeroidokkal kerültem kezelésbe, most pedig kiújult a nyaki gericsérvem, nem tudok rendesen fogni, és a tegnapi nappal elkezdődött a kb 1 - 1,5 hónapig tartó fizikoterápiás kezelésem. Mivel a multinál nem tudok dolgozni tovább, felmondásra került sor. Addig tartanak táppénzen, amíg nem találnak helyettem valakit.

Lesz munkám. Ígéretet kaptam arra, és ezt be is fogják tartani, hogy amint a betegségem engedi (1-1,5 hónapon belül), és a multi eleged a felmondási idő végén, visszamehetek a Javítóba dolgozni. Itt délutános nevelő lehetek szociális munkásként, és református hittant is fogok tanítani a gyerekeknek. Volt már rá korábban is példa, hogy egy cigány bűnelkövető Isten segítségével, és a nevelői munka áldásai miatt megtért. Azóta becsületes életet él. Úgy gondolom, hogy sok gyermeken lehet segíteni ezen a helyen.

Valahogy étel kérdésében túl fogjuk élni, viszont szükségem lenne kb 130 - 150 ezer forintra, hogy ebben az 1 - 1,5 hónapos időszakban a számláink kifizessem. Sajnos a mellettünk állók nem tudnak ennél jobban segíteni, mert a Covid mindenkinek beütött. Szeretném ebben az olvasók segítségét kérni, ha bármekkora összeggel tudnak segíteni, azt hálásan megköszönném.

Számlatulajdonos: Thaly Kristóf.

SWIFT Kód: GNBAHUHB

Normál számlaszám: 12100011-17536361-00000000

IBAN számlaszám: HU92 1210 0011 1753 6361 0000 0000

GRÁNIT Bank Zrt.

H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.

Üdvözlettel:

Thaly Kristóf