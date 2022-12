Olvasónk írja:

És marad csak néma csend, a megrökönyödés. Ám van egy nemzeti visszhang, mely nem hagyhatja nyugodni a magyarok lelkiismeretét. Van egy cikk, mely 1989. április 12-én jelent meg a Magyar Nemzet hasábjain. Ezt a feledésbe merült írást szeretném felfrissíteni a fiatal és gyanútlan honfitársaim - akkor még nem is biztos létező - emlékében.

Kutattam az irataim között, és rábukkantam a levelem tárgyát képező fénymásolatra, melyet kis munkával, de annál nagyobb szívvel digitalizálva szeretnék megosztani. Ez azért fontos most, hogy a jelenkori fiatalok és "Fidesz-hívők" is értsék, hogy semmi nem változott ezen három évtized alatt.

Ahogy a rendszerváltás is el lett sikkasztva, és a nemzet is ki lett fosztva, de ismerjük ezt a megrázó eseményt - melyről dokumentumfilm is készült, de ebbe nem megyek most bele, csak egy link erejéig: Háború a nemzet ellen (Kéretik nem belekönnyezni.)