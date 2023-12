Zebegény és a környék látnivalói

Aki megszállni szeretne, annak most is több kedves és szép, a falusi turizmus keretében működtetett szállás áll a rendelkezésére, akár lent a faluban is, pl. a Tulipános Vendégház, vagy a gyönyörű kilátással rendelkező „Kanyar” apartman ház ( www.dunakanyarhaz.hu ), ahol SZÉP kártyával is lehet fizetni.Hangulatos kiskocsmájában, a Mókusban, mindig lehet találkozni ismerőssel, vagy itt ismerkedni, barátkozni, akár idegen nyelvet gyakorolni: a falu, melyet eredetileg tótok, majd sváb betelepülők laktak, magába szippantott Angliából, Hollandiából, Németországból is embereket, akik bájosan törve a nyelvünket igyekeznek részt venni a mindennapokban.A varázs, mely szinte minden ideérkezőt hatalmába kerít, több tényező szerencsés egybeeséséből alakult ki. Legfontosabb a falu páratlanul szép fekvése, de a régi századokra visszanyúló történeti, kulturális hagyományok és jó megközelíthetőség is ide sorolhatók. Mai rangjának és vonzerejének kialakulásában meghatározó szerepet játszott Szőnyi István festőművész (1894-1960) Zebegényhez kötődő munkássága. A Kós Károly által tervezett páratlan szépségű magyar szecessziós plébániatemplom és a Maróti Géza által tervezett Nemzeti Emlékhely, ahonnan páratlan szépségű kilátás nyílik a Duna ezüst szalagjára.Zebegényben található a Szent Erzsébet forrás, melynek vize csodákra képes. ( Csoda történt vagy egyszerűen bizonyos betegségekre jó a Szent Erzsébet forrás vize? A Kós Károly tervezte szecessziós templom, a vízparton a Napraforgó házak (a Dukay családban szereplő Károlyi grófnő építtette, ő tanította a zebegényi gyerekeket a maga idejében idegen nyelvekre), a Szőnyi múzeum, a Hajózási Múzeum, a hétlyukú zebegényi vasúti völgyhíd, ami a maga kategóriájában Magyarországon a második legnagyobb híd, a zebegényi vasútállomás épülete, amely a Monarchia stílusában épült. Eredeti formájával turisztikai látványosság.A zebegényi állomáshelyről kirándulási lehetőségek:Márianosztra: a Nagy Lajos által építtetett pálos templom (már csak a szentély eredeti). Egyik mellékoltárán a czestochowai Mária-kép másolata. A templom közepén levő népi oltára a legszebb az országban. A börtön temetőjében apácák és rabok sírjai tekinthetők meg.Nagybörzsöny: a középkorban aranybányáiról híres. Árpád-kori templomát csak aug. 20-án használják, de kérésre kinyitják, a többi templomot is (bányászok temploma). Bányamúzeuma is van., valamint működő vízimalom. Innen nem messze finom házi lekvárokat lehet kóstolni.Verőce: Barokk kastély, Migazzi püspök emeltette 1756-1786 között. Verőcén érdemes megnézni a Gorka-múzeumot. Gorka Géza (1894-1971) úttörő szerepet vállalt a magyar kerámia történetében. Tevékenységének köszönhetően a magyar képzőművészetnek ez az ága is önálló területként emelkedhetett világszínvonalra. Gorka mesterlegényként a paraszti fazekasság megismerésével kezdte pályáját. Felsőfokú tanulmányait a Budapesti Képzőművészeti Akadémián szerezte meg, majd németországi szakmai gyakorlata során ismerkedett meg a huszadik századi kerámia legfrissebb áramlataival.Királyrét: üdülő.Szokolya: itt született Mányoki Ádám.Kismaros: Erdei kisvasút, mely királyrétre visz fel. Nagyon szép környezetben egy horgásztó található ott. Kismaros után Kóspallagra, Törökmezőre és a Szent Orbán fogadóhoz lehet eljutni.Nagymaros: Gótikus templom 1320-ból. Ebben a helységben élt Kittenberger Kálmán.Nagymaros után a hegyoldalban az I. András király által a XI. században behívott Kijev-környéki szerzetesek barlanglakásai láthatók.Vác: itt mindenki ismeri a látnivalókat. Esetleg aki még nem látta, megnézhetné a pár éve felfedezett múmiákat (a múzeum a főtéren van).A váci komppal megközelíthető: Tahitótfalu, Leányfalu, Szentendre.A Duna másik oldalán mindenki ismeri Szentendre szépséges látnivalóit.Visegrád (Jelentése: Felső vár). Hármas várrendszere van. Volt egy kolostora is, az I. András király feleségével, Anasztáziával bejött görögkeleti apácáknak. A Mátyás-féle várat annak idején a királyi látogatók a legnagyobb elismeréssel dicsérték, annyira látványos és szép volt. Vízvezetékrendszere a hegyekből és gőzfürdője is volt.Dobogókő (autóval is megközelíthető: itt található a Föld szívcsakrája) és Dömös között mintegy 1 km hosszan húzódik a Rám-szakadék. Hazánk egyik legvadregényesebb turisztikai célpontjában kapaszkodókorlátokkal biztosított útszakaszon túrázhatunk. Dobogókőről a Rám-szakadék a sárga jelöléssel, majd az aszfaltos úttal való kereszteződés után a zöld jelzésen, Dömösről a zöld jelzésen érhető el.Esztergom szépségeit is mindenki ismeri. A Bazilika alatti alagút a Bazilika alapozásakor készült. A Bazilikához vezető úton halt meg Balassi Bálint egy a törökök elleni ütközetben. A Bazilika főoltárának képe Tiziano „Mária mennybemenetele”-nek szabad másolata (nagyobb is az eredetinél., mely a velencei Frari templomban látható. Nevezetessége még a Bakócz kápolna, egyetlen ép reneszánsz együttese hazánknak. A főtér (Széchenyi tér) alatt a Szent-István korabeli királyi palota alapfalai rejtőznek, de nem lehet feltárni, mert ráépült a tér. Régi-új élmény a Mária Valéria híd, amit I. Ferenc József lányáról nevezték el. A hidat mind a két világháború után felrobbantották. A másodszor is újjáépített hidat 2001. október 11-én adta át Mikulá± Dzurinda szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök, valamint Günter Verheugen, akkori EU-bővítési biztos.