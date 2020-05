Jó és szép :: 2020. május 22. 14:50 ::

Magyar Élettér Autóatlasz - olvasóinknak különleges kedvezménnyel

Tisztelt Honfitársunk!

Immár az 5. bővített, javított kiadását jelentetjük meg a Magyar Élettér Autóatlasznak, ezúttal is június 4-ére emlékeztetve. Június 4-ére, amely nap mindaddig gyásznap marad minden értelmes, tisztességes és alapvető történelmi ismeretekkel rendelkező magyar ember számára, amíg egyetlen magyarok lakta településünk is idegen megszállás alatt kénytelen elviselni Európa legállandóbb határvonalának, az ezeréves magyar határnak jelenlegi szétdaraboltságát, a megszállók mindennapos jogtiprásait, őseink földjének elbitorlását. Mindaddig, amíg egyetlen nemzettársunk is folyamatos elnyomatástól, hátránytól, másodrangúnak kezelt lenézéstől szenved nap mint nap, amíg nem tudja/nem meri használni az ősnyelvet, magyar anyanyelvünket vagy épp a templomában kell a megszállók nyelvén hallgatnia Isten igéjét! Ezzel együtt is azt gondoljuk, hogy a szimpla siránkozás vagy sebnyalogatás helyett inkább tartalmas, előremozdító, lelkesítő cselekvésekkel kell emlékeztetnünk e gyalázatos évfordulóra és a helyzet tarthatatlanságára.

Hiánypótló autóstérképünket ezért kizárólag magyar emberek számára készítettük. Nem idegeneknek, és nem „papír-magyaroknak”, hanem azoknak, akik számára a világ legtermészetesebb dolga, hogy Kolozsvár az Kolozsvár, hogy Pozsony az Pozsony és minden más, anyanyelvünkön megnevezett hely az, ami, és nem más.

Bár már 15 éve annak, hogy megjelent első kiadványunk – sajnos – ez az őszinte és merész megoldásokat használó atlasz máig egyedülálló honi palettánkon. Az egyetlen olyan naprakész autóatlasz, mely Közép-Európa ezen szervesen összetartozó egységét, ezer éven át minden tekintetben önellátó, jól működő, természeti, földrajzi, gazdasági és kulturális egybefonódását, ilyen részletességgel, magyar szemlélettel tárja az érdeklődők elé. Frissességét és tartós használhatóságát biztosítandó már készként szerepelnek benne az idén átadásra kerülő M25, M4, M76, M85, A3 autópálya-szakaszok és az A5-A1 közti Száva híd is.

E Szent Korona által uralt táj alapvetése, hogy itt minden helynek, hegynek, völgynek, pataknak van (saját) magyar neve, mely őseinktől fogva jelzi, őrzi az adott terület igazi történelmét, hagyományait, valós jellemzőit – romba döntve a jelenlegi megszállók által kreált, talmi percemberekre épített, gyökértelen legendákat, kitalációkat. Anyanyelvkincsünk részét képező magyar neveink használatával tovább erősíthetjük természetes összetartozásunkat.

E számunkra oly kedves, változatos, területen Leventevártól Herkulesfürdőig, a Vereckei-hágótól Fiuméig, a Lomnici-csúcstól Nándorfehérvárig a Csángóföld falvaival együtt egészen a magyarok alapította Jászvásárig terjedő egykori szállásterületünk térképein mindenütt az eredeti magyar elnevezéseket szerepeltetjük. Ahol az átmeneti segítség (használhatóság) érdekében feltüntetjük az idegenek által adott nevet is, azt mindig csak zárójelben tesszük, utalva ezzel is feledendő voltára. Minden földrajzi nevet csak a helyes, magyar elnevezéssel használunk, folyóink és váraink nevei is csak így szerepelnek.

Természetesen a visszakereshetőség érdekében a névmutatóban megtalálható a többi atlaszból ismert helynév is, s a pontosság kedvéért a térképlapokon a jelenlegi útszámozás került kiírásra. Így teljes értékű, naprakész kiadványt adunk az útrakeléshez, mégis számtalan – más térképről hiányzó vagy épp torzított – elnevezés és a magyar múlthoz kapcsolódó emlék, nevezetesség feltüntetése teszi különlegessé munkánkat.

A Magyar Élettér Autóatlasz mindennapos használatát – a különböző válságok és áthárított költségek, adók emelkedése ellenére – mi 11 éve változatlan árával is igyekszünk elősegíteni!

Amellett, hogy megtartottuk a 3000 forintos fogyasztói árat, s a kedvezményes, közvetlen alapítványi beszerzés lehetőségét (2500 Ft-ért*), a Kuruc.info magyar olvasói számára egy különleges lehetőséget ajánlunk. Mindenki, aki a június 4-ei gyásznapon személyesen vásárolja meg kiadányunkat, jelképes, 1920 Ft-os áron megkaphatja a Magyar Élettér Autóatlaszt.

Aki nem tud idefáradni az Országházhoz a gyásznap délutánján, de június 3-áig előre utalja a kért atlasz(ok) postaköltséggel együttes értékét, annak kizárólag június 4-én, szintén ezen az áron postázzuk a kért címre.

* Részletek a magyar-eletter.hu honlapunkon vagy a magyar.eletter@sic.hu villanyposta-címen keresztül.

Magyar Élettér Alapítvány