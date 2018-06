Humor, Videók :: 2018. június 5. 11:34 ::

Olyan jól sikerült az oláh haditengerészet reklámfilmje, hogy lejáratásnak is beillik

A siker receptje: latin ritmusok, bollywoodi filmes klisék és siralmas angol kiejtéssel énekelt rockhimnusz.

A Román Haditengerészet akadémiája új népszerűsítő kisfilmmel jelentkezett, ami olyan jól sikerült, hogy máris virálissá vált az interneten. A kisfilmben a kadétok latin táncokat járnak, felcsendül a Queentől a We will rock you, de talán a legabszurdabbnak a bollywoodi filmekből koppintott elemek hatnak.