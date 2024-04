A pártvezetés úgy döntött, ideje új szintre emelni a szövetséget a legdinamikusabban növekvő szavazórétegükkel, hiszen, mint Menczer Tamás szóvivő fogalmazott, a jövő hazai munkaerőpiacának rejtett csillagai iránti tisztelet kinyilvánítására már nem elég néhány közös szelfi vagy videó, bizonyítani kell, hogy igenis rá merjük bízni a sorsunkat az országot meg-, és még inkább eltartó romaságra.

Már a bejárásra is sort kerítettek, az új listavezető, az egyben a Fidesz értelmiségi holdudvarát is vezető Gáspár Győző médiaszakember Instagram-oldalán tett közzé erről képeket. Nyilatkozni is szeretett volna, de Menczerék azt mondták, azt egyelőre hagyja rájuk, inkább menjen, és magyarázza el a biztonságiaknak, miért sípolt be a vagyonvédelmi kapu, amikor bejöttek az épületbe.