Programajánló :: 2018. január 5. 19:24 ::

A Maderspach Kommandó idei hazafias gyalogtúrái

2018. 2. 24. – Becsülettel a hazáért

A kommunizmus áldozatainak emléknapján néhány Sopron környéki mártír emlékművénél, síremlékénél gyújtunk mécsest. Felkeressük az 1945-ben meggyilkolt Frieda Fürst emlékművét Bánfalván, felmászunk a nyéki erdő legmagasabb pontján álló, ’19-ben meggyilkolt sopronnyéki születésű plébánosnak, Wohlmuth Ferencnek emléket állító kereszthez, átsétálunk Brennbergbányán – ahol a „szocialisták” politikai okokból megszüntették az összes munkahelyet – és fejet hajtunk a Kövesden brutálisan meggyilkolt Schmiedt Mátyás és fia síremlékénél az Ágfalvi temetőben.

2018. 3. 17. – Tavaszi ébredés

Első tavaszi túránk a hóvirágos Lajta-hegységben Kismarton számos magyar történelmi emléket őrző Esterházy-kastélyától indul. Az ébredező erdőn keresztül átmegyünk a hegy túloldalán található, festményeivel és szobraival is az ezeréves magyar múltra emlékeztető lorettomi bazilikához, majd egy másik úton térünk vissza Kismartonba. Útunk során látni fogunk kettőt a hegység felhagyott kőfejtői közül (mindkettőben barlang is található), és két kilátóba is felmászunk.

2018. 4. 28. – Borostyánkő

15 km-es túránkkal a Borostyánkői-hegység magasabban fekvő régióiban teszünk egy kört. Látni fogjuk Almásy László, "az angol beteg" szülőhelyét, Borostyánkő várát. Meglátogatjuk a legendás Boszorkány-kamrát, a csodás kilátást nyújtó, szokatlan formájú Kuglóf-kilátót, és felmászunk a Gerinc-hegy 805 méteres csúcsára. Túránk végén gyertyát gyújtunk a 14 éves korától borostyánkőn élt, és itt is az itteni temetőben örök nyugalomra helyezett Egán Ede, a kárpátaljai ruszinok megmentőjének síremlékén, akit zsidók által felbérelt bérgyilkosok öltek meg 1901-ben Kárpátalján.

2018. 8. 18. – Túra az ezeréves határon

Túránk hagyományosan a monarchia korabeli villáiról híres fürdővárosból, Savanyúkótról indul, amely megközelíthető Sopronból 25 perc alatt a bécsújhelyi vonattal. A túra közel fele a Rozália-hegység főgerincén, az ezeréves határon, több száz éves határkövek között zajlik. Meglátogatjuk a hegység legmagasabb pontján álló legendás Rozália-kápolnát és Fraknó várát is.

2018. 9. 15. – Tűzhányó

Túránk Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc elárulásának helyszínéről, Kabold vízivárától indul. A malom-patak völgyéből felkapaszkodunk Sopron vármegye legmagasabb pontjára, a Pál-hegy bazaltkúpjára, ahova a Maderspach Kommandó csapata három éve egy kis csúcskeresztet is állított. Megnézzük a hatalmas bazaltbányát, a Szent Mihály-hegyi kolostorromot, végül Közép-Európa egyik legnagyobb várromját, Lánzsér várát.

2018. 10. 20. – Sárfenék

Túránk a védőfallal körülkerített, három városkapuval rendelkező Fertő-parti Feketeváros történelmi pincesorától indul. Innen másszuk meg a Lajta magaslatait, és járjuk be a 17. században Alsó-Ausztriához került sárfenéki uradalmat és Sárfenék várát, amelynek visszacsatolását Moson vármegye követei 12 alkalommal követelték a pozsonyi rendi országgyűlésen. Felmászunk a Máglya-hegyre, ahol egykor talán székely vagy besenyő határőrök őrtüzei lobogtak, meglátogatjuk a hegység északkeleti tömbjének legmagasabb pontján álló Ferenc József-kilátót, végül a Fehéregyháza fölött magasodó kopasz Templom-hegyről gyönyörködhetünk a Fertő tavi panorámában.

***

A rajthelyek közül néhány Csonka-Magyarországról tömegközlekedéssel nehezen, vagy egyáltalán nem közelíthető meg. Akinek problémát jelent a rajthelyekre jutás, az írjon a maderspachkommando@gmail.com drótpostacímünkre!