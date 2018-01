Programajánló :: 2018. január 8. 07:41 ::

Históriánk dicső fejezetei és végzetes nemzeti tragédiáink - Siklósi András előadása Budapesten

Időpont: 2018. január 10. (szerda), 18 óra

Helyszín: 1848-as könyvesbolt, VIII. ker. Baross utca 48. fsz.1/A

Házigazda: Fejes Zsolt boltvezető

A belépés ingyenes, a vendégeket forró teával várják.

Históriánk bővelkedik nagy sikerekben és vereségekben is. Szinte lehetetlen néhány esemény kiemelésével a teljességet érzékeltetni. Történelemtanításunk általános bűne, hogy a pozitívumokat, a fölemelő pillanatokat rendre elhallgatja, lekicsinyíti, elbagatellizálja; a negatívumokat, a balvégzetű eseményeket ellenben fölnagyítja, már-már mítosszá kovácsolja, egy fejére állított értékrend szerint. Nos, bajainkat, szomorú veszteségeinket természetesen számon kell tartanunk, és okulnunk kell belőlük; ám büszkeségre, örömre csak a kiemelkedő sikerek adhatnak okot, s öntudatunk, haza- és nemzetszeretetünk is kizárólag ezektől növekedhet. E gondolatok jegyében 5-5 dicsőséges és tragikus csatát választottam, igyekezvén bennük közös vonásokat is találni, vagy megkeresni annak okát, hogy egy szépen induló korszak miért fordult rosszra, avagy egy viszontagságos, fájó vereség miért ér föl a legfényesebb győzelemmel. Ennek megfelelően a jelzett 10 esemény időrendi sorrendben: 1) Pozsony (907), 2) Merseburg (933) + Augsburg (955), 3) Muhi (1241), 4) Nándorfehérvár (1456), 5) Mohács (1526), 6) Szigetvár (1566), 7) Segesvár + Világos (1849), 8) Otranto (1917), 9) Don kanyar (1943), 10) Budavári kitörés (1945).