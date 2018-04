Programajánló :: 2018. április 16. 08:54 ::

Amiért élnünk érdemes - gondolatok a magyarságról, a hazafiságról és a nemzetről (előadás)

Siklósi András előadása Budapesten

Időpont: 2018. április 18-án (szerda) 18 óra

Helyszín: 1848-as könyvesbolt, VIII. ker. Baross utca 48. fsz.1/A

Házigazda: Fejes Zsolt boltvezető

A belépés ingyenes, a vendégeket forró teával várják.

Bolygónk legszebb országa, legtökéletesebb földrajzi, gazdasági, hadászati egysége a Kárpát-medence. A sumér-kaldeus-szabir-párthus-türk-szittya-hun-avar-magyar összetartozás és folytonosság révén az alig 2000 éves keresztény műveltség mellett mi egy másféle, sokkal régibb kultúrát, világnézetet, szellemet, gazdasági-társadalmi irányvonalat is képviselünk Európa közepén. A magyarság egy sajátos életforma, önszemlélet, történelmi szellemiség és erkölcsi parancs. Az igaz magyarság azonos a tökéletes emberséggel; aki embernek hitvány, magyarnak is az! Szerintünk az a magyar, aki bizonyítja. Aki teljes szívéből, összes idegszálával vállalja e nép sorsát. Nemzetünk fennmaradása egy erős, öntudatos magyarság kialakulásától függ. A magyarság hatalmas érték, ám egyben hivatás és küldetés is; legfőbb célja, feladata, hogy legyen, mert lennie kell! Egy olyan társadalmat szeretnénk, melynek törvényei és szokásai a mi értékeinket, hagyományainkat tükrözik. Nem mondunk le ősi területeinkről és nemzeti javainkról egyetlen jöttment kisebbség érdekében sem. Páratlan szellemi kincseinket és műveltségünket nem adjuk el egy tál szuper-liberális moslékért. A hazafiság a nemzeti értékek ismerete, megbecsülése és szeretete. A hazafiság a legpozitívabb érzelem, a leghasznosabb magatartás, a legnemesebb cselekvés. A magyarság már annyit tett Európáért, hogy évezredekre megváltotta jogát az érvényesüléshez. Az összmagyarság legfőbb érdeke, hogy idegen zsarnokoktól és hazai lakájaiktól független, szabad, önmagának tetsző életet élhessen, s létszámában, öntudatában, gazdasági és szociális téren is gyarapodhasson. A legfontosabb, hogy a biztonság, a rend s az egész nemzet életbizalma visszatérjen. Megmaradásunk alapja, hogy érdemes legyen magyarnak lenni. A kisebbségi helyzetből is sorsot, hivatást kell kovácsolnunk; nyomorúságunkból pedig rendíthetetlen elszántságot.