1956-ban is használt ágyúval ad le díszlövést Pongrátz András a Corvin közben a Mi Hazánk Mozgalom október 23-án 15 órakor kezdődő megemlékezése keretében. A hatástalanított, 76 mm-es 1942M ágyú mellett más korabeli fegyverek és jármű is megtekinthető lesz a Mi Hazánk Honvédelmi Kabinetjének közreműködésével.

A Corvin köz a miénk! A 15 órakor kezdődő rendezvényen igei köszöntőt mond Kovács Attila református lelkipásztor, átadjuk a Magyar Életért díjat Zsadányi Péternek, aki a badacsonyi gyilkosságnál nemcsak a tettesek feltartóztatásában, hanem a mentők 45 perccel későbbi kiérkezéséig az áldozat újraélesztésére is folyamatosan kísérletet tett. A megemlékezésen a Mi Hazánk tiszteletbeli tagságot adományoz Pongrátz Andrásnak és még több antikommunista ellenállónak.

Kérjük, a rendezvény területén ne dohányozzanak!

A Mi Hazánk Mozgalomnak még nincs állami támogatása, oligarchája pedig nem is lesz! Ezért működésünkhöz kérjük szimpatizánsaink adományait az alábbi számlaszámunkra.

Takarék Bank: Mi Hazánk Mozgalom 18203026-06040415-40010018.

Külföldről történő utaláshoz: IBAN: HU86 1820-3026-0604-0415-4001-0018, SWIFT-kód: FHKBHUHB.

A közlemény rovatban az Adomány szó mellé kérünk egy lakcímet is a jogszabályok értelmében. A párt, ahogy eddig, úgy ezután is nyilvánosan elszámol, hogy mire költi az adományokat, melyeket ezúton is köszönünk.