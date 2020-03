Programajánló :: 2020. március 17. 18:05 ::

Egri Csillagok, az Erdélyi Fejedelemség kialakulása és a Varázsfuvola is terítéken az M5 szerdai oktatási csomagjában

Az M5 kulturális csatorna oktatási tartalmaival igyekszik segíteni az otthon tanuló diákokat. Minden hétköznap reggel 8-tól este 20.30-ig terjedő műsorsávban a biológia, földrajz, matematika, történelem, nyelvtan és a nyelvtanulásé a főszerep. Felsős és Érettségi című műsoraink az általános iskolai és gimnáziumi évfolyamoknak szólnak, Szólalj meg! című sorozatunkkal pedig kitekintünk a nyelvtanulás felé. Ezek után a Mindenki Akadémiája című műsorainkban kitekintünk az egyetemi tananyag felé is - írják alább folytatódó közleményükben.

Március 18-án (szerdán) reggel 8 órától 11 óráig Felsős című műsorunkat sugározzuk, melyet ezúttal elsősorban a 6. osztályos tanulók figyelmébe ajánlunk. Biológiával kezdünk, ahol a rétek állatvilágát mutatjuk be. Ezután a magyar irodalom egyik nagyjának, Gárdonyi Gézának klasszikusával, az Egri Csillagokkal foglalkozunk. Természetesen a történelem sem maradhat ki, ezúttal az Erdélyi Fejedelemség kialakulásával ismerkedhetnek meg a nézők. Matematikából a százalékszámítással fogunk foglalkozni, majd a művészet jegyében Wolfgang Amadeus Mozart egyik leghíresebb operáját, a Varázsfuvolát mutatjuk be. Az Irány az élet című szegmensben olyan mindennapi témákban tehetünk szert praktikus ismeretekre, mint a bankszámlanyitás vagy a lakásvásárlás, de megismerhetjük az alkotmány jelentését és a magyar gyógyszerészet történetét is.

Ezt követően 11 órától délig a nyelvtanulásé lesz a főszerep, Szólalj meg! című sorozatunkban az angol és az olasz nyelvvel fogunk foglalkozni.

Az Érettségi című műsorunkat 12 órától nyelvtannal kezdjük, ahol szó lesz a toldalékokról és ragokról, majd matematikával, azon belül is a gyöktényezős kifejezésekkel folytatjuk. Biológiából a kültakaróval, informatikából pedig a programozással fogunk foglalkozni. Történelemből az Európai Unió kialakulásával és működésével ismerkedhetnek meg a nézők.

Este 20 órától a Mindenki Akadémiája című műsorunkban választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy vajon növelhető-e az intelligencia, és ha igen, hogyan.

Örömünkre szolgál, hogy a Nielsen Közönségmérés adatai alapján március 16-án (hétfőn) reggel 8 és 14 óra között, amikor az M5 oktatási műsorokat közvetített, a csatorna piacvezető volt a 4-17 évesek korcsoportjában. Reméljük, hogy adásainkkal a jövőben is hasznos segítséget nyújthatunk az otthon tanuló diákok számára.