Programajánló :: 2020. május 8. 13:48 ::

Újra várják a látogatókat a Duna-Dráva Nemzeti Park szabadtéri ökoturisztikai helyszínei

Reklám





Ismét fogadnak látogatókat a Duna-Dráva Nemzeti Park (DDNP) szabadtéri ökoturisztikai helyszínei, így egyebek mellett a Mohácsi Nemzeti Emlékhely és az Ős-Dráva Látogatóközpont is - közölte az igazgatóság pénteken az MTI-vel.

Mint írták, a szükséges óvintézkedések betartása mellett újból megnyíló létesítményekbe kedvezményes árakkal várják az egyéni turistákat és a családokat, akik "töltekezhetnek a tavaszi növényvilág életet sugárzó látványával, közelről megtekinthetik a régi magyar háziállatokat és idén született kicsinyeiket, valamint fejet hajthatnak a mohácsi csata hősei előtt a szépen gondozott sírkertben" - jelezték.

A pécsi Pintér-kert Arborétum szombaton, vasárnap és ünnepnapokon tíz és este hat között tart nyitva, a területen pedig egyidejűleg legfeljebb harmincan tartózkodhatnak. A barcsi Dráva Kapu Bemutatóközpont május 11-től munkanapokon nyolctól négyig fogad a látogatókat a szabadtéri területeken, az állattartó telepen és a tanösvénen.

A Mohácsi Nemzeti Emlékhely már pénteken is nyitva állt, ott naponta kilenctől este hatig tartózkodhatnak a látogatók, kizárólag a szabadtéri területen. Az emlékhely területén minden nap kétszer, tizenegykor és délután kettő órakor korabeli fegyverekből fegyverbemutatót is tartanak.

A Szaporcán található Ős-Dráva Látogatóközpont szombattól nyitja meg részlegesen kapuit kilenc és délután öt között. A nemzeti parkok bizonyos szabadtéri bemutatóhelyei - Budapest és Pest megye kivételével - a 2020. május 4-én életbe lépett védelmi intézkedések által megszabott keretek között nyithattak meg.

Az Agrárminisztérium (AM) szerdán közölte az MTI-vel, hogy ismét fogadhatják a látogatókat a nemzeti parki igazgatóságok kezelésében lévő kültéri kiállítóhelyek, szabadtéri bemutatóterek, emellett állatparkjaikban is újra várják a négy fal közül kiszakadni vágyókat. Az érkezők számára szabadtéri szakvezetéseket tartanak, vendéglátóhelyeik is részben újra kinyitnak. A különleges helyzetre vonatkozó együttélési szabályok és higiéniai elvárások betartása természetesen továbbra is kiemelt fontosságú mindenki számára. E tekintetben továbbra is kérik az emberek szíves megértését és együttműködését, emellett a nemzeti parkok munkatársai is mindent megtesznek a gondtalan pihenés és minőségi időtöltés biztosítása érdekében - tették hozzá. A szaktárca javasolja, hogy az érdeklődők a nemzeti parkok egyedi látványosságairól, programjairól, szabadon látogatható tanösvényeiről, túraútvonalairól előzetesen tájékozódjanak a nemzeti park igazgatóságok központi elérhetőségein, weboldalain.