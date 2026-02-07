Programajánló :: 2026. február 7. 10:03 ::

Több mint ötven előadó a Mi Hazánk értelmiségi holdudvarából alapított Fekete István Szabadegyetemen

A Mi Hazánk értelmiségi holdudvarából alapított Fekete István Szabadegyetemen öt új előadót lehet meghallgatni a tavaszi szemeszterben, így már ötven felett az eddigi előadók száma - tájékoztatott Novák Előd, a Fekete István Szabadegyetem főszervezője.



Dr. Popély Gyula történész, az MTA doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem egykori rektorhelyettese és Novák Előd

2026. február 11. (szerda) 19:00:

Retkes Tamás történész, író: A Becsület Napja – a kitörés felülnézetből

2026. március 19. (csütörtök) 18:00:

Szabó Gergely közgazdász, a Nemzeti pénz c. könyv szerzője: Hogyan vegyük vissza a pénzteremtést, nyerjük meg évente a GDP 4-6 százalékát és tegyük biztonságosabbá a pénzügyi rendszert?

2026. április 23. (csütörtök) 18:00:

Dr. Tamasi József belgyógyász, az Új Magyar Orvosi Kar elnöke: Miért nem szóltak az orvosok a Covid alatt?



Király József vegyészmérnök, a 2026. május 14. (csütörtök) 18:00:vegyészmérnök, a klimarealista.hu honlap főszerkesztője: Zöldítés vagy butítás – a tákolmány, amin semmi sem stimmel

2026. június 18. (csütörtök) 18:00:

Teleki Béla, a CitizenGO kampányigazgatója: Konzervatív értékek védelme a civil ellenállás eszközeivel

Eddigi előadóink: Ábrahám Barnabás, dr. Bagdy Emőke, Bakay Kornél, Balogh Péter, Bedő Imre, Bogár László, dr. Borbély Zsolt Attila, Borvendég Zsuzsanna, dr. Csath Magdolna, dr. Csókay András, Dérer Zsolt, dr. Drábik János, Ertsey Attila, Fejes Zsolt, dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Gulyás László, dr. Hal Melinda, Hegedűs Loránt, dr. Héjj Andreas, dr. Héjjas István, Jelenczki István, Kassai Lajos, Király József, Király Roland, dr. Kőrösi Mária, dr. Letoha Tamás, Lóránt Károly, Máday Norbert, Mónus József, Pap Gábor, dr. Papp Lajos, dr. Pécsi Rita, Pongrátz András, dr. Popély Gyula, Pöltl Ákos, dr. Raffay Ernő, Retkes Tamás, Rozgics Mária, Schittl Eszter, Simó József, Stréhliné Peternák Magdolna, Szabó Gergely, Szakács Árpád, dr. Tamasi József, dr. Téglásy Imre, Teleki Béla, dr. Tóth Máté, Varga István, Varga Zsolt, Vékony Csongor, Vukics Ferenc, Woth Imre, dr. Zárug Péter Farkas.

A korábbi előadások videói itt tekinthetők meg.

Az előadások nyilvánosak és ingyenesek, helyszín: Budapest XI. kerület, Bartók Béla út 96. (a Mi Hazánk központi irodája).

A Mi Hazánk Mozgalom azzal a céllal alapította a Fekete István Szabadegyetemet dr. Popély Gyula történész, az MTA doktora vezetésével, hogy minden tudásvágytól vezérelt honfitársunk részt vehessen olyan színvonalas előadásokon, amelyek az egyre súlyosabban fogyatkozó magyarság megmaradásának, gyarapodásának, kulturális értékei bemutatásának, nemzeti öntudata megerősítésének szolgálatától vezéreltek. A szocializmus kulturális tilt-tűr-támogat felosztási rendszerét felváltotta a neoliberalizmus társadalomromboló folyamata, a cenzúra pedig még az interneten is aggasztó mértékben van jelen. A valódi őstörténetünk feltárásától-bemutatásától kezdve az elhallgatott nemzeti diadaljainkon (pl. pozsonyi csata és Rongyos Gárda) át a rádiókból kirekesztett nemzeti rockig számos olyan kulturális terület van, melyet a magyar állami kutatás- és oktatáspolitika, filmtámogatási és hasonló rendszerek nem kezelnek méltóképpen. A neoliberalizmus kulturális hegemóniájával szemben kulturális szabadságharcot hirdetve célunk a jövőtervezés, a magyar tapasztalat és nemzeti hagyomány modern, tudományos ötvözésével megvalósított, szellemi síkon történő támogatás a sikeres magyar megoldások kibontakozása érdekében. Értelmiségi holdudvarunknak kívánunk nyilvánosságot, méltó közeget teremteni gondolataik bemutatására a Fekete István Szabadegyetem szerény lehetőségei által, a szabad gondolkodóknak egy nemzeti gyűjtőhelyet, intellektuális menedéket nyújtva.