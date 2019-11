Antimagyarizmus, Elcsatolt részek :: 2019. november 19. 13:40 ::

CIA-s Dezső is beszállt a zsindexes magyargyalázásba - de ez még a gazdáinak is sok volt

Ha Dezső határon túliakról hall, neki a pályaudvaron dühöngő migráns csőcselék jut eszébe. És titkon persze Izrael, de azt nem veri nagydobra. Nem is kell, anélkül is nyilvánvaló... (Természetesen ő is szeretettel várja a rajongói leveleket a dandras@mail.index.hu címen.)



A legújabb mocskolódásra Dúró Dóra hívja fel a figyelmet Fb-bejegyzésében:



Az Ismerős Arcok Nélküled című dala kultikus: a magunkfajtáknak számos felejthetetlen élményt adott. Nyilvánvaló elvárás volt tehát, hogy a Puskás Aréna nyitómeccsén is fel kell csendülnie, hiszen összetartozásunknak olyan jelképe, amely nem hiányozhat a nemzeti válogatottunk emlékezetes meccseiről sem.

Az ajándék VIP-jeggyel jelen lévő indexes újságíró azonban önként jelezte oda nem tartozását, és büszkén hirdeti, hogy szándékosan ülve maradt a dal alatt egyedüliként is a VIP-szektorban, és hogy ez neki nemhogy semmit nem jelent, de még csak nem is tudja, mi fán terem: a Dzsungel könyvére asszociál erről, sőt a Székely himnusz egyenesen érzelgős, bugyuta dal neki. Úgy tűnik, az összetartozásnak is van határa, de az nem az ország határával azonos, hanem a lelkekben van.

Azt már rég tudjuk, hogy a balliberális tömb mindenből képes gúnyt űzni, ami magyar, ám Dezső András, aki gyakran úgy viselkedik, mintha a CIA ügynöke lenne, még ennél is tovább ment: egyenesen a migránsokkal vállalt közösséget - neki, úgy tűnik, ők jutnak eszébe arról, hogy egy vérből valók vagyunk. De ez már olyan sok volt, hogy meghátrált az Index: azóta törölték legalább a Dezső-cikket.

Coub-oldalán még fent van - és már késő eltüntetni - a szerk.:

De amikor annyira aggódnak pl. a románok vagy a szlovákok érzékenységéért, akkor vegyék észre, hogy most több millió magyart sértettek meg cikkeikkel. A híresen érzékeny balliberális tömb csendben van: a magyarok sértegetése őket most sem zavarja. Pedig mindenki vegye tudomásul végre, hogy itt, a Kárpát-medencében a magyarokat sértegetni senkinek nincs joga, legyen az balliberális újságíró vagy valamelyik szomszédos ország politikusa. A Mi Hazánk mindig a magyarok oldalán fog állni, mert egy vérből valók vagyunk.

