Éppen október 23-án alakult meg a magyarellenes "keresztek testvérisége", a legújabb bocskoros provokáció

Az úzvölgyi haditemetőben 2019 tavaszán felállított 52 betonkereszt és emlékmű „ledöntése elleni küzdelem” részeként román nacionalista szervezetek megalapították vasárnap a „keresztek testvériségét”. A román hadsereg napjának apropóján szervezett ünnepséget éppen az 1956-os magyar forradalom emléknapjára időzítették – írja a Székeyhon.



Fotók: Pinti Attila / Székelyhon

A 2019. június 6-ai erőszakos temetőfoglalás óta Dormánfalva polgármesteri hivatala különböző román nacionalista szervezetekkel, politikai pártokkal közösen évente háromszor – június elején, a hősök napján, október 25-én, a hadsereg napján, illetve a december 1-jei román nemzeti ünnepen – szervez nagyszabású, ortodox egyházi szertartással egybekötött ünnepséget Úzvölgyében.

A már rutinná vált forgatókönyv – Nagy-Románia-térkép „lobogtatása”, hazafias dalokat éneklő gyermekkórusok, fáklyás felvonulás, a románok szerint a temetőben nyugvó katonáik névsorának felolvasása, „Jelen!” felkiáltással a nevekre – szerint zajló eseményekre a szervezők rendszerint valami „különlegességgel” is készülnek.

Így osztották ki korábban az Úzvölgye fiai elnevezésű „kitüntetést” a 2019-es temetőfoglalásban „kiemelt szerepet vállalóknak”, takarták le a kétnyelvű tájékoztató táblákat, vagy riogattak „betonkereszteket ledöntő buldózerek” érkezésével.

Idén a dormánfalvi polgármesteri hivatal mellett ismételten főszervezői feladatot vállaló Nép Útja (Calea Neamului) nacionalista egyesület, annak vezetője, Mihai Tîrnoveanu és a Szabadság állapota (Starea de libertate) nevű civil mozgalom azzal igyekezett résztvevőket toborozni az ország minden pontjáról a két nappal a román hadsereg napja előttre, október 23-ára időzített rendezvényre, hogy kijelentették: megalakul az emlékmű és a betonkeresztek megvédésére, illetve a ledöntésük elleni küzdelemre fókuszáló „keresztek testvérisége a román hadsereg úzvölgyi harcokban elesett hőseiért”.

A Nép Útja emellett egy közösségi médiás bejegyzésben nem feledkezett meg egy újabb szélsőséges riogatástól sem, miszerint „Magyarország autonómiát fog követelni az erdélyi magyarok számára azonnal, amint lezárult az orosz-ukrán konfliktus”.

A „verbuváló” Facebook-bejegyzéseknek meg is lett az eredménye, erős hatósági jelenlét mellett nagyszámú megemlékező érkezett a katonatemetőhöz vasárnap délután.

A százötven „harcokban elesett román hőst” jelképező fakereszttel a temetőbe vonuló tömeg előtt többek között Constantin Toma, Dormánfalva polgármestere és Mihai Tîrnoveanu, a Nép Útja vezetője tartott beszédet, megismételve az elmúlt alkalmakkor már hallott „erős népi ellenállást” arra az esetre, ha jogerősen is a betonkeresztek és az emlékmű eltávolítására vonatkozó bírósági döntés születik.

Tîrnoveanu úgy fogalmazott, a 150 személyből álló keresztek szövetségének szent célja, hogy a végsőkig védelmezze a Dormánfalva által a román hadsereg hőseinek emlékére állított 52 keresztet. A szövetség nem vesz figyelembe semmilyen bírósági döntést, hanem mindig is azon román hősök vérét és csontjait tartja számon, akik itt estek el, függetlenül attól, hogy milyen döntéseket hoznak a bíróságok, vagy kihez tartozik a temető. Az eseményen felszólalt Florea Vasile tábornok, illetve a 102 éves nyugalmazott tábornok, „a háborúk borzalmait” megélt Ioan Procopie is – beszédük végén ők kapták az idei „Úzvölgye fiai” kitüntetést is Constantin Toma dormánfalvi polgármestertől.

Szót kapott Pompiliu Diplan, a Szabadság Állapota mozgalom vezetője is. Mint mondta, azoknak az embereknek az áldozata, akik a lábaink alatt nyugszanak, arra kell emlékeztetnie bennünket, hogy áldozat nélkül semmit sem lehet elérni. Áldozatunk legyen meghallgatva az egekben, és maradjunk harcban nemcsak minden darab földért, hanem minden darab égért is. Ezalatt jogainkat, szabadságainkat és méltóságunkat értem, mert amint látják, igazi ellenségeink, a globalisták nap mint nap, törvényről törvényre ellopják a földet a lábaink alól, a szabadság egét a fejünk fölül. Ezért legyünk mindig készenlétben. Az Ortodox Testvériség egyik képviselője felszólalásában kijelentette, hogy csak a barbárok, hitetlenek képesek arra, hogy lerombolják az ortodox kereszténység jelképeit, a kereszteket és emlékművet. Az egyik népdalénekes – üdvrivalgást kiváltva – kijelentette, „a múltunkat nem törölhetik ki, a jövőnket pedig nem vehetik el: Erdély örökre román föld marad” – utalva ezzel Tîrnoveanu tusványosi akciójára, a Nép Útja vezetője ugyanis egy ilyen feliratú bannerrel próbált zavart kelteni júliusban Orbán Viktor miniszterelnök beszéde közben.

A kora estébe nyúló megemlékezés végén a szervezők a korábbi alkalmakhoz hasonlóan ismét emlékeztették a külügyminisztériumot és Klaus Iohannis államelnököt, hogy ha a románok számára kedvezőtlen bírósági döntés születik a temető román parcellájának ügyében, akkor „életük árán is megvédik a sírkertet”. „Mi elsősorban románok vagyunk, és csak másodsorban európaiak” – jelentették ki.