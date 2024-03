Antimagyarizmus, LMBTQP+ :: 2024. március 20. 06:30 ::

"A melegpropaganda szexi" - ők fogják mosni a magyarság agyát a nindzsakormány hallgatása mellett

Ha visszaemlékszik az olvasó, január elején írtam a Háttér Társaság legújabb pályázatáról, melyet az amerikai nagykövetség guruló dollárjainak segítségével valósít(ott) meg. Az „Emberek vagyunk, nem propaganda!” névre hallgató merénylet pályázati határidejét végül kitolták ezen év január 10-ig, a megvalósítás pedig február 1. és december 31. közé esik, tehát már ebben a fázisban vagyunk. Érdekes, hogy a „C” kategória – tehát a helyi illetőségű pályázatok kategóriája – egészen január 31-ig kapott hosszabbítást, így reflektálva a korábbi írásomra, lehet, hogy mégsem találtak elég Jóska Pistát Körtefalva-alsón, aki LMBTQ-filmet vetített volna a helyi kultúrban.

A szervezet elmondása szerint a nyertesek a pénz mellett szakmai segítséget is kapnak a Háttér Társaságtól. Ez az úgynevezett „szakmai segítség” sokrétű lehet, így vetünk egy pillantást a Háttér Társaság pályázati honlapjára, milyen gyorstalpaló „hasznos anyagokat” ajánlgatnak a pályázóknak, valamint a teljesség igénye nélkül megnézzük, kik is a nyertesek. Guruló dollárok, az LMBTQI virágzása a nindzsakormány idején és teljes kulturális anarchia. Második felvonás.

A „ hasznos anyagok ” témakörben több olyan megállapítás is helyet kapott, melyeket kutatásokra alapoznak. Tudják, ha az az eredmény, hogy a pedofilok jelentős része homoszexuális is, akkor az adott kutatás „nem elfogadható konteó”, ha viszont csupa szivárványos kis pillanatnyi boldogság olvasható ki, akkor „hiteles és mérvadó”.

Persze a befogadható kategóriába tartozik az is, ha valamiből tanulni tud az LMBTQ-közösség, hol és miként tudná még inkább kimosni a lakosság agyát. Így például a Medián (!) által a Magyar LMBT Szövetség felkérésére végzett 2019-es kutatás kimutatta, hogy „a legtöbb ember nem ismeri az LMBT-kifejezést, és jelentése még azok körében is bizonytalan, akik már találkoztak vele.”

2019-ben a legtöbben (36%) a homoszexualitást betegségnek tartották, magánügynek 27%, társadalmi normáktól való elérésnek 18%. „Csak” 12 % gondolta azt, hogy alapvető emberi jog azonos nemű párt választani – kesereg a Háttér Társaság. Ugyanitt megjegyzik, hogy a válaszadók között a politikai hovatartozás is élesen megoszlott: a baloldaliak és centrumpártiak „toleránsabbak”, míg a kormánypártiak és a szélsőjobboldali ellenzék kevésbé elfogadó volt.

Más lett az eredmény 2023 őszére, a folyamatos lobbitevékenység beérett tehát „jobboldali” kis hazánkban. Erről így írnak:

Egy 2023 őszi, hasonló kutatás azt találta, hogy csökkent a homoszexualitást betegségnek, és nőtt az azt magánügynek tekintők aránya. Bár 51% támogatja az azonos nemű párok házasságát és 65% az örökbefogadást, 78% szerint lehetővé kell tenni, hogy a transz emberek nemüket megváltoztassák, és 58% szerint az állam feladata, hogy fellépjen az LMBT embereket érő hátrányos megkülönböztetés ellen, a többség mégsem találkozik szívesen a nyilvánosságban az LMBT témákkal. Csak a magyarok 24%-a gondolja azt, hogy nem kellene titoknak lennie, ha valaki meleg, leszbikus vagy biszexuális (48% szerint ezt mindenki tartsa meg magának, 29% szerint ezt csak a családjukkal, barátaikkal osszák meg). 41% egyetért azzal, hogy a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű témák nyilvános megvitatása árt a gyermekeknek.

Hivatkoznak még a Policy Solutions és a Friedrich Ebert Stiftung közös munkájára, amely a Magyarország Értéktérképe 2022 névre hallgat. Ebből kiderül, hogy a magyarok magasra értékelik a biztonságot és a (gazdasági) egyenlőséget, fontosnak tartják a családi értékeket, és konzervatívan állnak a nemi szerepekhez és a gyermeknevelés kérdéséhez, de az egyén szabadsága és a függetlenség is fontos számukra, amely szerintük – mármint a Háttér Társaság szerint – az abortusz elfogadottságában és a tekintélyek megkérdőjelezésében is rejlik. Ez az összességében nem túl pozitív kép a magyarok szellemi állapotáról, illetve a 2019-hez képest 2023-ban tapasztalt leépülés pedig reményt ad az LMBTQ-szervezetek számára. Az impotens nindzsakormánnyal a hátunk mögött nem is alaptalanul.

Ennek megfelelően a kutatások után át is nyergelnek a kommunikációra, magyarul, hogy milyen taktika mentén érdemes minél sikeresebben terjeszteni az LMBTQ-tanokat (egyszerre kell közvetíteni ismereteket és hatni az érzelmekre, kiket érdemes megszólítani – elsősorban a bizonytalanokat –, példaképek népszerűsítése, remény hangsúlyozása, cél pontos megfogalmazása, megfelelő időzítés, közérthető nyelvezet, stb.).

A teljes leírást bárki megnézheti, mely alapján szinte megelevenedik előttünk, milyen módszerekkel ásta alá az LMBTQ-lobbi a társadalmi rendet. Még egyszer: mindezt teljesen nyíltan, pénzzel megtámogatva a „fasiszta” Magyarországon.

No de melyek azok a pályázók, akik guruló dollárokkal és egyéb adományokkal harcolhatnak a „toleránsabb” Magyarországért?

Például a Labrisz Leszbikus Egyesület, akiknek a korábban már ledarált Meseország mindenkié című könyvet is „köszönhetjük”.

Vagy az Identitás Magazin, ami úgy néz ki, mint a Humen Online, csak még gusztustalanabb, jelszavuk pedig „a melegpropaganda szexi”.

Ame Panz („Mi Öten”) társaság, amely „öt harmincas roma fiatalt” tömörít, akik „létrehoztak egy különálló online teret”, mivel „egyre inkább úgy érzik, hogy az általuk képviselt értékek nem kapnak figyelmet a magyar médiában és értelmiségi beszélgetésekben.”

A Prizma Közösség, amely transzneműeket tömörít és védi a „jogaikat”.

A Volarama Films Kft., New Retina Productions Kft., akik a cégleírásuk szerint – ahogy az a nevekből sejthető volt – filmekkel és videókkal foglalkoznak.

És még folytathatnánk a sort egészen 25-ig, de úgy gondolom, a lényeg ebből is lejött.

Ha nem akarjuk, hogy a társadalmat ilyen és hasonló célú szervezetek és személyek züllesszék, valamint nem akarjuk, hogy a következő generációk már egészen más szempontok mentén, a tradicionálistól, normálistól eltérő módon gondolkodjak a nemi szerepekről és az aberrációkról, akkor itt az ideje, hogy a nindzsakormányt eltakarítva végre kérlelhetetlen kultúrpolitikát folytassunk, amelybe természetesen beletartozik az aberrációktól való szellemi és fizika (ön)védelem is.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info