Már Ohióban is van szobra a magyargyilkolással oláh nemzeti hőssé váló Avram Iancunak

Avram Iancu bronzszobrát avatták fel vasárnap az Ohio állambeli Cantonban születésének 200. évfordulója alkalmából – számolt be a Cluj24.ro kolozsvári hírportál.

„Ez az esemény az Avram Iancu születésének 200. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat része. Itt, Cantonban egy román falu felállítását is elkezdték. Az eseményre a már hagyománynak számító román fesztivál keretében került sor, amelyet augusztus utolsó vasárnapján tartanak” – számolt be Adrian Ardelean, a montreali CFMB rádióállomás Ora Românească című műsorának vezetője.

A cikk szerint a helyszínen hamarosan felépítik Avram Iancu házának a másolatát is, és Ion Creangă meseíró házának felépítését is tervezik.

Canton városa Ohio (USA) északkeleti részén található, és közel 70 000 lakosa van. A várost 1805-ben alapították. A településen nagy román közösség él, amelynek két temploma is van, egy ortodox és egy görögkatolikus.

Avram Iancu, magyarosan Janku Ábrahám (1824–1872) erdélyi román jogász az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ellen Erdélyben szervezett császárhű román felkelés vezetője volt. A császárhű román népfelkelés elsődleges célpontja az erdélyi magyar civil lakosság volt. 1848 októberében az Erdélyi-Érchegységben, Zalatnán elkezdődött mészárlás végigsöpört a Mócvidék körüli magyar településeken. 1849. január 8-án a katonaság nélkül, védtelenül maradt Nagyenyed civil lakosságára törtek, és mintegy 900 magyart öltek meg. Magyar történészek becslése szerint a császárhű román felkelés vezetőjének nevéhez akár több ezer ártatlan erdélyi magyar ember meggyilkolása is fűzhető. Az erdélyi románok körében és a hivatalos román történetírás szerint hősnek számít. Nevét több település is viseli, számos helységben kapott szobrot, sok utca, tér mellett egyetemet és a kolozsvári nemzetközi repülőteret is róla nevezték el.

