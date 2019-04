Elcsatolt részek :: 2019. április 5. 19:25 ::

Felvidéki himnuszbetiltás: a szlovák államfő szeretné, ha a képviselők legalább elolvasnák, miről is szavaznak

Andrej Kiska államfő jövő héten jelenti be, hogy visszautalja-e a parlamentnek újratárgyalásra az állami jelképekről szóló törvényt, amely tiltja egy másik ország himnuszának lejátszását vagy eléneklését nyilvános rendezvényeken, amennyiben a rendezvényen nincs jelen az adott ország hivatalos küldöttsége.



Andrej Kiska szlovák államfő. Az SNS-es javaslatot egyébként nemcsak a kormánypártok, hanem az ellenzék java is megszavazta

„Andrej Kiska államfő szeretné felkérni a kormánykoalíció képviselőit, hogy olvassák el, mire szavaznak, de még jobb lenne, ha már a törvény előkészítésének is nagyobb figyelmet szentelnének” – olvasható az elnöki hivatal által kiadott állásfoglalásban.

Ebben az áll, hogy Kiskát nem csak a koalíciós Most-Híd elnöke, hanem más koalíciós pártok képviselői is arra kérték, hogy utalja vissza a törvényt a parlamentnek.

Az államfőt ugyanezzel a kéréssel kereste meg Simon Zsolt független képviselő és a parlamenten kívüli MKP is. Simon, aki tartózkodott a szavazáson, azt állítja, hogy egy abszurd és ostoba törvényről van szó. Egyben bírálta a Most-Híd pártot is amiatt, hogy a képviselői megszavazták a törvényt. Az MKP arra szólította fel a törvényt megszavazó hidas képviselőket, valamint Grendel Gábort (O·aNO), hogy mondjanak le a képviselői mandátumukról.

A törvényt az SaS is bírálta, hangsúlyozva, hogy frakciójuk nem szavazta meg azt. Hozzáteszik: ha az elnök nem vétózza meg a jogszabályt, és ha a plénum nem módosítja azt, a törvény az alkotmánybíróságon végezheti.

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke pénteken nyilatkozik a témában.

Az ominózus, állami jelképekről szóló törvényt az SNS terjesztette be.

Frissítés: Ez aztán a kemény válasz: Szijjártó tájékozódik és kölcsönös tiszteletről beszél

A kölcsönös tisztelet alapjára kell helyezni a magyar-szlovák kapcsolatokat - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek telefonon azt követően, hogy egyeztetést folytatott szlovák kollégájával, Miroslav Lajcákkal csütörtökön Washingtonban.

Elmondta: a szlovák külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a két ország kapcsolatát a kölcsönös tisztelet alapjára kell helyezni, és ebben a magyar nemzeti közösség erőforrást jelent.

Az egyeztetésre a NATO megalakulásának 70. évfordulója alkalmából rendezett washingtoni külügyminiszteri tanácskozás alkalmával azt követően került sor, hogy ismertté vált: a tót törvényhozás március 27-én olyan törvénymódosítást fogadott el, amelynek értelmében a Felvidéken csakis akkor lehet elénekelni egy másik ország himnuszát, ha a helyszínen jelen van az érintett állam hivatalos küldöttsége.

Szijjártó Péter elmondta, az ügyről beszélt Menyhárt Józseffel, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnökével, valamint Bastrnák Tiborral, a Most-Híd frakcióvezetőjével is.

"Tájékozódunk, figyeljük az eseményeket, tájékozódunk a pontos jogi hatásokról, és a rendelkezésünkre álló információink szerint hamarosan megnyugtató megoldás születhet a kérdésre" - mondta Szijjártó Péter.

A tervek szerint május 15-én hatályba lépő módosítás célja helyi megfigyelők szerint leginkább az, hogy megtiltsák a magyar Himnusz éneklését sportrendezvényeken. A jogszabályban az előírások megsértése esetén 7 ezer euróig terjedő bírság lehetőségével is számolnak.

2. frissítés: Bugár szerint a himnuszügyet felfújták

A Híd magyar politikusai sorra kérik a felvidéki magyarok bocsánatát, amiért megszavazták az idegen nemzetek himnuszának eléneklését tiltó törvényt az ún. Szlovákiában. Az internetet ennek ellenére elárasztották támadó, cseppet sem diplomatikus reakciók. Bugár Béla, a Híd elnöke, hogy jóvátegyék a hibát, a köztársasági elnökhöz fordul.

Szlovákiában himnuszéneklési tilalom fenyeget, miután a pozsonyi parlament március 27-én elfogadott egy, az állami jelképekről szóló jogszabályt, amely szerint május 15-től büntetendő annak a külföldi országnak a himnuszát elénekelni, amelyiknek az adott helyszínen nincs hivatalos küldöttsége. A jogszabályt a Híd magyar képviselői is megszavazták.

Mikor a hír napvilágra került, óriási visszhangja támadt az ügynek. Bastrnák Tibor, a Híd frakcióvezetője azóta már bocsánatot kért, az elnöke pedig Andrej Kiska államfőhöz fordult, hogy ne írja alá a törvényt.

Bugár Béla szerint a himnuszügyet felfújták. A vonatkozó törvénynél „elcsúsztunk, de kijavítjuk” – ezt ígérte a szlovák parlament alelnöke. „Ha félremagyarázható valami, akkor nekünk azt a félremagyarázást automatikusan el kell távolítani. A köztársasági elnököt tájékoztattam, ő a törvényt visszaküldi, erről a részéről pedig nem tudott” – állítja Bugár.

Ennek az állításnak némileg ellentmond a köztársasági elnök hivatala által kiadott nyilatkozat, amely úgy fogalmaz, hogy Andrej Kiska csak a jövő héten jelenti be, visszautalja-e a parlamentnek újratárgyalásra az állami jelképekről szóló törvényt. Az államfő egyben felszólította a kormánykoalíció képviselőit, hogy olvassák el, mire szavaznak, de még jobb lenne, ha már a törvény előkészítésének is nagyobb figyelmet szentelnének.

Az elnöki állásfoglalásban továbbá az áll, hogy Kiskát nem csak a koalíciós Híd elnöke, hanem más pártok képviselői is arra kérték, utalja vissza a törvényt a parlamentnek. Az államfőt ugyanezzel a kéréssel kereste meg Simon Zsolt független képviselő és a parlamenten kívüli MKP is. A Magyar Közösség Pártja a törvény megváltoztatása érdekében petíciót is indít, melynek szövegezése még folyamatban van, de az már biztos, hogy nem az eredeti törvény visszaállítását fogják kérni, hanem annak teljes megváltoztatását.



"Nem határon túli magyarok vagyunk, hanem határtalanul magyarok" - a DAC-szurkolók egyik hitvallása (fotó: Twitter.com/FootballExplor)

A nagy felháborodást kiváltó törvény kapcsán sokat emlegették a dunaszerdahelyi focicsapatot, a DAC-ot is, mivel a sárga-kék szurkolók rendszeresen a magyar himnusz eléneklésével kezdik a meccseiket. A DAC ultrái pénteken reggel közzétettek egy felhívást, melyben arra buzdítanak minden magyart, hogy szombaton 15.30-kor a DAC-Zsolna szlovák bajnoki mérkőzés kezdési időpontjában énekeljék el a magyar himnuszt, legyenek akár a stadionban, akár a világ bármely más pontján.

