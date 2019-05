Elcsatolt részek :: 2019. május 23. 22:26 ::

Még a történelem nélküli "szlovákok" is képesek "történelmi" sorozatot készíteni, csak nagynemzeti Orbánék nem

A szlovák televízió történetének egyik legdrágább és egyben legnagyratörőbb projektjét készíti a TV JOJ – ismertette a csatorna vezetősége a készülődő Szlávok (Slovania) című televíziós sorozat kapcsán.



Fotó: TV JOJ

A készítők elmondása szerint a Szlávok egy történelmi kalandfilm-sorozat lesz, fantasyelemekkel ötvözve (másképp nem is lehetne - a szerk.), amelyet a szláv mitológia inspirált. Sőt, a TV JOJ még ennél is továbbment, és a szlávokról szóló sorozatukat a Trónok harcával hasonlította össze. A csatorna szerint ugyanis a szlovák projekt esetében is egy olyan sorozatról van szó, amely a távoli múltba kalauzolja a nézőket, mégpedig a Kárpát-medence lakosainak életét mutatja be a 6. és 7. század fordulóján. Ezenkívül a frank kereskedő, Szamo történelmi alakja is feltűnik majd a filmben.

Az igen nagy költségvetésű, 3,6 millió euróba kerülő szlovák sorozat részeit több országban forgatják. A JOJ nem tervez spórolni a forgatási költségeken, így Peter Bebjak szlovák rendezőt szerződtette le, a film producere pedig Wanda Adamík Hrycová lett.

A Szlávok című sorozatnak a tervek szerint 12 epizódja lesz – ezt Marcel Grega, a TV JOJ vezérigazgatója ismertette. Jelenleg a készítők Ukrajna északnyugati részein forgatnak. E célból két történelmi szláv település létesült a helyszínen. A sorozat teljes leforgatása fél évet vesz majd igénybe. A TV JOJ eddig nem árulta el, mikor készül az egyes részeket sugározni a csatorna - írja a Ma7.sk.