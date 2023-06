Elcsatolt részek, Jó és szép :: 2023. június 29. 16:00 ::

Úzvölgyi győzelem: az éj leple alatt lebontották törvénytelenül felállított betonkeresztjeiket a megszállók

Elbontották az illegálisan felállított betonkereszteket az úzvölgyi katonatemetőben, írja a Maszol.ro. Mint köztudott, Dormánfalva 2019 áprilisában román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó megye határán fekvő falu katonatemetőjében. A bíróság azonban jogerős ítéletben kimondta, hogy a terület Csíkszentmártonhoz tartozik, és a betonkereszteket illegálisan emeltette Dománfalva önkormányzata, amelyet ugyanakkor arra köteleztek, hogy állítsa vissza a katonatemetőt eredeti formájában. Bár korábban Dormánfalva és a Bákó Megyei Prefektúra is hangosan tiltakozott az ítélet végrehajtása ellen, most csendben mégis teljesítették kötelezettségüket.



Fotók: Hargita Megye Tanácsa

A Bákó megyei Dománfalva önkormányzata által engedély nélkül elhelyezett, az állítólagosan ott eltemetett román katonák emlékére emelt kereszteket a Csíkszentmárton javára szóló jogerős bírósági ítélet után csütörtökön felszedték és egy Bákó megyei teherautóra pakolták, majd elvitték a helyszínről.

Birtalan Sándor, Csíkszentmárton polgármestere a lap megkeresésére elmondta, éppen úton van a helyszínre. A betonkeresztek lebontásáról akkorra ígért részletesebb tájékoztatást, amikor majd „a saját szemével is meggyőződik” arról, hogy valóban felszedték a törvénytelenül elhelyezett emlékjeleket.

Közben Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke Facebook-bejegyzésben jelentette be: „Ebben a pillanatban szállítják el a törvénytelenül felállított betonépítményeket az úzvölgyi haditemetőből." Hozzátette: az erőfeszítéseik nem voltak hiábavalók, és Dormánfalva felismerte, hogy kötelezettségüket teljesíteniük kell.

Borboly Csaba megemlítette az is, hogy „nagyon sok fenyegetést" kapott az elmúlt hónapokban, de nem foglalkoztak ezekkel, a kollégáival folytatták a munkát. „Hittünk és hiszünk az igazságban, tettük a dolgunk" - írta a tanácselnök.

Bontás az éj leple alatt

Constantin Toma, a Bákó megyei Dormánfalva polgármestere küldött egy csapatot az úzvölgyi katonatemetőbe csütörtökre virradó éjszaka, hogy lebontsa a 2019-ben illegálisan felállított betonkereszteket – számolt be a Ziaruldebacau.ro.

A portál szerint az úzvölgyi sírkertben csak az Európai Unió és Románia zászlaja marad meg az új parcellán. Az emlékművet ugyanakkor Dormánfalvára helyezik át, a kereszteket pedig a bákói hősök temetőjében állítják fel újra.

Ítéletet hajtottak végre

Mint ismert, a Bákó Megyei Törvényszék február 14-ei ítélete jóváhagyta a Moinesti-i Bíróság tavaly márciusban hozott határozatát, amely kimondta, hogy a dormánfalvi önkormányzat törvénytelenül jegyeztette be sajátjaként a ma már elnéptelenedett Úzvölgye falu katonatemetőjét – amit a Hargita megyei Csíkszentmárton gondozott, és amit a közemlékezet első világháborús magyar és német hősök végső nyughelyeként tartott számon (a temetőben 1994-ben második világháborús emlékművet is állítottak) –, ezért a telekkönyvből törölni kell a moldvai város tulajdonjogát.

Dormánfalva 2019 áprilisában román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó megye határán fekvő falu katonatemetőjében, s egy román emlékművet és több mint 50 betonkeresztet állított fel az állítólagosan ott nyugvó román katonák emlékére. (Később a román hősi halottakat számon tartó országos bizottság is elismerte, hogy az elesett román katonákat másutt hantolták el.) Az építkezési felügyelőség és a művelődési minisztérium is megállapította, hogy Dormánfalva törvénytelenül hozta létre a román katonasírok parcelláját a magyar katonai temetőben.

2019. június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű ortodox szertartású felszentelésén, miután székelyek élőlánccal próbálták megakadályozni ezt.

Azóta a román nacionalista szervezetek több megemlékezést is tartottak a katonatemetőben, és bár a bíróság kimondta – a múlt héten jogerősen is –, hogy a román parcellát önkényesen alakították ki, és le kell bontani a kereszteket, a Calea Neamului szélsőséges szervezet és a magyarellenességéről hírhedt, futballhuligánból lett parlamenti képviselő, George Simion is kijelentette, hogy „minden áron megvédik a temetőt”.

Nos, így védték meg.