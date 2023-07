Elcsatolt részek, Külföld :: 2023. július 14. 18:21 ::

Kárpátalján, a jelenlegi határtól nem messze épülhet a Rheinmetall fegyvergyár, ami orosz célponttá teheti a régiót

Új gyárat építene a magyar határ közelében a német Rheinmetall hadiipari cég a hírek szerint. Az építkezési tervekről az amerikai és az ukrán média is beszámolt, állításuk szerint pár hét múlva már indulhat is az építkezés. Azt az orosz média írta meg, hogy a gyár helyszíne Kárpátalján, magyarlakta területen lesz, a magyar és a román határ közelében.



Armin Papperger Ukrajnának szánt, felújított Marderek előtt Alsó-Szászországban (fotó: Julian Stratenschulte/picture alliance/Getty Images)

A Rheinmetall a következő 12 héten belül már meg is nyitja a páncélozott gyárát Ukrajnában – adta hírül a CNN. Az üzemet a Rheinmetall az Ukroboronprommal, egy ukrán állami védelmi csoporttal együttműködve üzemelteti majd, amely egyben a létesítmény tulajdonosa is lesz. A vállalatok még májusban bejelentették, hogy megállapodást kötöttek Ukrajna „védelmi technológiai kapacitásainak” növeléséről.

Egyes kárpátaljai portálok a napokban idézték a CNN hírét, és a beregszászi járást nevezték meg a gyár lehetséges helyszínéül.

Az ukrajnai Ukrinform portál szűkszavúan csak annyit közöl , hogy az üzem Ukrajna nyugati részén lesz, idézve Armin Pappergert, a Rheinmetall konszern vezérigazgatóját, aki még azt is elárulta, hogy az új gyár Rheinmetall Fuchs páncélozott szállítójárműveket is épít majd licenc alapján.

Azt még hozzáteszi a portál, hogy a cég kiképez ukránokat is az üzemben gyártott harckocsik és egyéb páncélozott járművek kiszolgálására. A vezérigazgató ezt azzal indokolta, hogy „az ukránoknak magukon kell segíteniük, nem várhatják mindig azt, hogy az európaiak vagy az amerikaiak segítsenek nekik az elkövetkező 10-20 évben. Ez lehetetlen”.

Papperger elmondása szerint jövőre a Rheinmetall 100 ezerről 600 ezerre emeli az éves tüzérségi lövedékek gyártását, és ennek a többlettermelésnek jelentős részét Ukrajnába történő szállításra szánják. Ezzel elméletileg a Rheinmetall tudná biztosítani Ukrajna tüzérségi lőszerszükségletének 60 százalékát.

Az oroszok azt állítják, tudják, hol épül

A Vzgljad orosz portál már egyenesen arról ír, hogy Németország földalatti és hegyi háborúra készíti fel Ukrajnát. Az orosz lapok nem csak a Rheinmetall beruházásáról számolnak be, hanem arról is, hogy az a román határ mentén épül. Megjegyzik azt is, hogy a NATO-országok hamarosan megkezdik a Kárpátok fokozatos militarizálását. Arra is emlékeztet a Vzgljad, hogy Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke megkérte Armin Pappergert, hogy küldje el a készülő gyár pontos koordinátáit. Papperger azt válaszolta, hogy az üzemet majd megvédik az orosz támadásoktól.

Az orosz portál idézi a Rybar fiók Telegram-csatornáját, amely szerint az építési munkálatok már több mint egy hónapja folynak, mégpedig Kárpátalján, Csernotiszov falu közelében, melynek magyar neve Feketeardó, és ahol jelentős magyar közösség él.

Feketeardó Nagyszőlőstől 6-7 kilométerre délre, a magyar határtól légvonalban 11-13 kilométerre, a román határtól 4-8 kilométerre fekszik.

Az oroszok elárulták azt is, hogy ma a műholdak korában nem egyszerű ilyen objektumot észrevétlenül megépíteni. Be is számolnak arról, hogy a szomszédos Nagyszőllősön keresztül folyamatosan mozognak a kamionok, hozzák a kavicsot és a betont.

Állítólag a helyiek azt mondták, hogy ennyi betont még nem láttak az egész Kárpátalján. Hogy visszamenetben a kamionok földet hordanak, az azt jelzi, hogy a föld alatt építkeznek, hogy védhető legyen a rakétatámadások ellen.

A portál logikusnak tartja a Rheinmetall döntését, hiszen a határ túl közel van ahhoz, hogy egy esetleges támadás ne váltson ki könnyen nemzetközi botrányt. Úgy vélik,

ez hasonlatos taktika, mint amikor emberi pajzsot használnak egy objektum védelmében.

Az orosz portál visszaidézi, hogy itt van a Nyugat-Ukrajnában fennmaradt leggazdagabb katonai és infrastrukturális örökség, ez volt a Szovjetunió egykori Kárpátok Katonai Kerülete. Persze nem az Árpád-vonalról beszélnek, mely oly sikeresen tartotta fel a Vörös Hadsereget. Mindenesetre beszámolnak róla, hogy jelentős mennyiségű földalatti infrastruktúra és kommunikáció őrződött meg, amelyet szovjet szakemberek készítettek elő atomháború esetére.

Azért persze megnyugtatják az orosz közvéleményt is, hogy az ilyen infrastruktúra ellen is van taktika. Ehhez hiperszonikus rakétákat, óriás légi bombákat, speciális tüzérségi lövedékeket, valamint nehéz lángszóró rendszereket kell használni.

A polgármester nyugalomra int

A Mandiner megkereste kárpátaljai forrásait, ám ők azt jegyezték meg, hogy náluk „ellenőrzött sajtószabadság” van, így aztán az ellenőrizetlen orosz propagandától „demokratikusan jól meg vannak védve”, azaz az orosz portálok nem érhetők el.

A Tiszaháti kistérség polgármestere, Oroszi József azonban azt írta a kistérség Twitter-oldalára: