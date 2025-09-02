Elcsatolt részek :: 2025. szeptember 2. 13:07 ::

Magyar házaspárra támadtak egy üzletben az erdélyi Szászfenesen - hazátlannak nevezte őket egy vadromán

Magyarul beszélő férfira támadtak egy üzletben a Kolozsvár alvóvárosának számító Szászfenesen. A román rendőrség erőszakra, gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás gyanújával hivatalból indított eljárás az ügyben - írta kedden az erdélyi Maszol hírportál.

Az esetről elsőként a kolozsvári Stiri de Cluj hírportál közölt cikket hétfőn az áldozat beszámolója alapján. A magyar férfi úgy nyilatkozott: a Kolozsvárral szomszédos Szászfenes egyik zöldségüzletében volt, amikor rátámadt és bántalmazta egy román férfi, miután hallotta, hogy magyarul beszélget a feleségével. Az áldozat szerint támadója "bozgornak" nevezte (a hazátlan jelentésű román kifejezést az erdélyi magyarokra használják a soviniszták), és azt is mondta neki, hogy "nincs mit keresnie az országban".

A Kolozs megyei rendőrség a hírportállal közölte, hogy a szászfenesi rendőrök hivatalból eljárást indítottak az ügyben erőszakra, gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás gyanújával. A cikk szerint az eset megrökönyödést okozott a többnemzetiségű községben, ahova az elmúlt években sok fiatal család költözött Kolozsvárról, románok és magyarok egyaránt. Az áldozat hangsúlyozta, hogy Erdélyben született, magyar nemzetiségű román állampolgár.

(MTI nyomán)