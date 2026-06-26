Elcsatolt részek :: 2026. június 26. 15:14 ::

Elfogadta a román kormány Hargita megye címerét, mely a székely megye történelmére és örökségére utal

Hargita megye címeréről fogadott el határozatot pénteki ülésén a román kormány a Romániai Magyar Demokrata Szövetség javaslatára. A jelkép a székelyföldi megye történelmére, önazonosságára és örökségére utal - közölte pénteken az MTI-vel az RMDSZ sajtószolgálata.

A döntés nyomán Kelemen Hunor szövetségi elnök rámutatott: egy közösségnek joga van ahhoz, hogy saját jelképeit használja, és azokban saját történelmét, hitét és önazonosságát lássa viszont. "Hargita megye címere erre az örökségre mutat rá" - idézte a politikust a közlemény.

Cseke Attila fejlesztési miniszter azt hangsúlyozta, hogy a kormány pénteki döntése része annak a munkának, amelyet az RMDSZ a "romániai" magyar közösség szimbólumhasználati jogáért folytat.

"Ez a címer nemcsak jelkép, hanem közös örökségünk, történelmünk és önazonosságunk hivatalos elismerése is" - üdvözölte a döntést Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke.