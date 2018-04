Videók, Anyaország :: 2018. április 21. 16:28 ::

Z. Kárpát szerint választási rendellenességek sokasága vezetett a kétharmadig

/Bővített hír/

A Jobbik minden, az országgyűlési választással kapcsolatos jogorvoslati lehetőséget kihasznál, emellett pedig országos népszavazást kezdeményez az arányos tájékoztatásért - közölte Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt alelnöke szombati budapesti sajtótájékoztatóján.

A politikus arról számolt be, hogy egyesével vetették össze a választási jegyzőkönyveket, dokumentumokat és az általuk delegáltak tapasztalatait és arra jutottak, hogy rendszerszintű visszaélések fordultak elő, amelyek több 10 ezer szavazatot érintettek.

Amennyiben az arra hivatott hatóság nem vizsgálja ki megfelelő módon a jogsértéseket, akkor a választás végeredményének legitimitása megkérdőjelezhető a következő években - értékelt.

Z. Kárpát Dániel ismertette, hogy pártja 15 helyen fellebbezett az eredményt megállapító határozat ellen, például szavazatok más pártra írása vagy az eredmény kései megállapítása miatt. Hozzátette: az egyik körzetben már elutasították az új választás kiírását, a másikban még a határozatra várnak.

"Minden fegyvernemben, mindenféle eszközzel tüzelünk"

Arra utalva, hogy kimerítik a beadványokra vonatkozó hétfő 16 órai határidőt, úgy fogalmazott: "minden fegyvernemben, mindenféle eszközzel tüzelünk".

A Jobbik alelnöke bírálta a Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság "teszetoszaságát", szerinte az átjelentkezők és a külhoni szavazatok kezelése mélyítette a bizalmi vákuumot.

Z. Kárpát Dániel szólt arról is, hogy meglátása szerint a közmédia és más nagyobb sajtóorgánumok egyoldalúan tájékoztattak, megsértettek minden jogszabályt és irányelvet. Példaként hozta, hogy a Jobbik a közmédiában csak kétszer 5 percet kapott, a TV2 pedig csak a választás után hívta be képviselőjüket. Vérlázítónak nevezte ezt a "rákosista módszersorozatot" és szóvá tette azt is, hogy a "Habony-média" a törvényi kötelezettségeit sem teljesítette, nem hozta le a helyreigazításokat.

Mint mondta, országos népszavazást kezdeményeznek az aránytalanságok kiküszöbölésére és minden mérhető politikai erő számára megszólalási lehetőséget szeretnének kivívni. Emellett elérhetővé tennék a soron kívüli jogorvoslatot azok számára, akikről hazugságot terjesztenek - tudatta, azzal indokolva: amit a választás előtti hetekben egyes lapok műveltek, az következményekért kiált.

Z. Kárpát Dániel aránytalannak ítélte a választási rendszert is, szerinte a Fidesznek annak ellenére lesz "teljhatalma", hogy a szavazók nem ezt akarták. Kemény évekre készülnek, kemény parlamenti és azon kívüli csatákra - jegyezte meg.

(MTI)

A Jobbik alelnökének 2018. április 21-i sajtótájékoztatójának felvétele.

