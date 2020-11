Videók :: 2020. november 11. 20:07 ::

Toroczkai: koronavírus és Trump után

A vírus létezik - szögezte le saját tapasztalatai alapján a pártelnök, ugyanakkor hozzátette: mintha a magyar kormány nem igazán tudná, mit kezdjen ezzel a járvánnyal. A teljes lezárás, amire most készülnek, újabb károkat fog okozni a gazdaságnak, miközben a kiszolgáltatott korosztályokat nem tudják hatékonyan megvédeni, mutatott rá Toroczkai.

Azt is felvetette, Szijjártó igazán megkérdezhetné kínai kollégájától, hogyan is indult el a vírus abból a Vuhanból, ahol pont egy olyan laboratórium található, ahol ehhez hasonló vírusokkal kísérleteztek - és amely kapcsán Pompeo azt nyilatkozta, bizonyítékaik vannak, hogy onnan ered a vírus, de aztán nem mutatták be ezeket.

És ha már Amerika és a választás során tapasztalt csalások és szabálytalanságok: érthető, hogy sokan siratják Trumot, de valójában magának köszönheti a bukását, hiszen amit Izrael érdekében tenni tudott, maximálisan meg is tette, de még így is több muszlim szavazott rá, mint zsidó. A másik ügy pedig, amiért harcolhatott volna, az a közösségi média: a megregulázásuk helyett védte őket, hogy aztán durván beavatkozzanak a választásba, ugyanúgy hálálva meg az érdekeik képviseletét, mint a zsidók - vont párhuzamot Toroczkai.