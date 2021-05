Videók :: 2021. május 9. 17:35 ::

Törvénytelen követeléseket is behajt a végrehajtómaffia, mert a közjegyző papírja mindent elbír

A bíróságon kell megtámadni a mindenki számára nyilvánvalóan nem jogos követeléseket, de a behajtás költségeit akkor is az "adós" fizetheti. Aközjegyzőbűnözők nem vonhatók felelősségre. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke szerint is abszurd a szabályozás, és ezt a hiénák ki is használják, mert fillérekért vásárolják fel az elévült (és jól megsokszorozott) követeléseket, ők csak jól jöhetnek ki belőle.