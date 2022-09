Videók :: 2022. szeptember 21. 13:17 ::

A szívhangrendeletről a Fair Rightban

A Fair Right vendégeként is a szívhangrendeletről beszéltem, és több tévhitet sikerült itt is cáfolni, például azt, hogy ennek úgysem lesz semmi hatása: azokban az országokban, ahol hasonló szabályozás hatályban van, kb. 20%-kal csökkent az abortuszok száma, írja Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese.