Rogán titkosítja, mennyit fizettek a Himnuszt meggyalázó, bevándorló hátterű énekesnőnek

Miért titkosítják, hogy mennyit fizetett a Miniszterelnöki Kabinetiroda az augusztus 20-án a Himnuszt meggyalázó, bevándorló hátterű énekesnőnek ezért a produkcióért? – tette fel a kérdést Novák Előd, az elfogadhatatlan színvonalú teljesítés miatt a szerződéses összeg visszaigénylését is szorgalmazva, de a kormány szerint nincs tennivaló, a díjat pedig nem árulják el, noha közpénzről van szó.

Amint arra a Mi Hazánk alelnöke többször felhívta a figyelmet: ugyanott a Műegyetem előtti színpadon idén a törvénytelen LMBTQP-felvonulás végén egy Mia Szösz nevű transzvesztita nyomorult produkciója közben földhöz vágta a magyar zászló színeit megjelenítő kokárdát, ám a rendőrség szerint az sem merítette ki a Btk. 334. §-át, holott az a magyar zászló védelmét is tartalmazza. Így még egy rendőrségi figyelmeztetést sem kapnak a nemzeti jelképeink megsértői.