Elutasított feljelentés: nyugodtan lehet szórakozni a himnuszunkkal a nemzeti ünnepen

Elutasították a feljelentésemet a Himnusz augusztus 20-i, állami rendezvény színpadján történt meggyalázása miatt, pedig csak egy hivatalos figyelmeztetést vártam volna kiszabni büntetésként - írja Fb-bejegyzésében Novák Előd -, ha már a Btk. 334. §-a a nemzeti jelkép megsértése nevű bűncselekményt elvileg így rendeli büntetni: „Aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

A rendőrség szerint azonban: „A himnusz alatt tanúsítandó viselkedés vonatkozásában nincsenek hivatalos „szabályok”, az előadó által mutatott cselekvés a nemzeti jelkép lealacsonyító vagy sértő szándékát nem fejezi ki, az csupán erkölcsi szempontból kifogásolható.” De akkor mit ér a törvény a Himnusz gyalázásának tilalmáról? Kb. annyit, mint a gyermekvédelmi törvény…

Legkésőbb két nap múlva kell válaszoljon írásbeli kérdésemre Rogán Antal, hogy mennyit fizetett ezért a gyalázatért a bevándorló hátterű énekesnőnek, s hogy egy ilyen gyalázat után visszakövetelik-e a pénzt az elfogadhatatlan teljesítés miatt. Bár korábban hiába kérdeztem azt is konkrétan: Ki szervezte ezt az ingyenes rendezvényt, milyen finanszírozásból? Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára nem szégyellte azt válaszolni: „A szervezők célja a nemzeti ünnep méltóságának megőrzése”. Azt is képes volt leírni: „A programok elsődleges célja a sokszínű, színvonalas élmény nyújtása, Magyarország kulturális értékeinek bemutatása”. Hogy ez sikerült-e Rogán Antal szerint, két nap múlva elvileg megtudjuk.

Ismeretes: a Szent István Nap ünnepi rendezvénysorozatának részeként Budapest számos pontján rendeztek ingyenes koncerteket, a Műegyetem rakparton felállított színpadon lépett fel Ajsa Luna, a bevándorló hátterű énekesnő, aki egy másik dal ritmusára, cigivel a kezében, a színpad szélén ülve „énekelte el” a Himnuszt, borzasztóan hamisan, a szövegben is megzavarodva.

Ugyanitt korábban a törvénytelen LMBTQP-felvonulás végén egy Mia Szösz nevű transzvesztita nyomorult produkciója közben földhöz vágta a magyar zászló színeit megjelenítő kokárdát, ám a rendőrség szerint nem merítette ki a Btk. 334. §-át, holott az a magyar zászló védelmét is tartalmazza.

Miután már „antiszemitizmus elleni miniszterelnöki megbízottja” is van az Orbán-kormánynak (a korábban az SZDSZ-ben politizáló Bóka János személyében), nem csoda, hogy Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője ezt írta: „Látom, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem nagyon fontos a kormánynak, de kérdem én: mikor lesz zéró tolerancia a magyarellenességgel szemben is?” Bizony, az antiszemitának bélyegzett, ír Kneecap zenekar tagjait három évre kitiltották Magyarországról, miközben a magyar himnusz és zászló, illetve a Szent Korona szabadon gyalázható.