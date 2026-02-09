Videók :: 2026. február 9. 20:31 ::

Miben megyünk a kitörés túrákra? - Élmények, történetek, tapasztalatok

Vannak túrák, teljesítménytúrák, emléktúrák, és vannak a kitörés túrák. Már-már zarándoklatok ezek, a hősök előtti tisztelgés embertpróbáló, de rendkívül szép eseményei.

De fogjuk meg most a dolgot a technikai oldalról, és nézzük meg, hogy miben érdemes menni egy 50-60 km-es éjszakai túrára februárban! Vendégünkkel, Incze Bélával sok-sok év kitörés túráinak a tapasztalatait osztjuk meg a nézőkkel, természetesen az emlékezetes vagy fájdalmas élményeket is terítékre vesszük - olvasható a videó leírásában.