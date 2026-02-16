Videók :: 2026. február 16. 08:47 ::

Fejes Zsolt példamutató életútja - beszélgetés a nemzeti ellenállás fellegváraként ismert könyvesbolt tulajdonosával

Egyszemélyes intézmény. Élete, amelyet az állandó változás, az új helyzetekhez való folyamatos alkalmazkodás alakított, igazi fejlődésregény. Története nemcsak személyes sors, hanem egy egész nemzedék lenyomata: az 1970-es években született X generáció tökéletes képe.

Hogyan lesz egy délvidéki születésű fiúból körúton belüli üzletember? Egy színészjelöltből magyar–történelem szakos tanár, a tanárból pedig könyvesbolt-tulajdonos és hitoktató? Miként válik az egykori felnőttfilm-videotéka a hazai szellemi élet fontos találkozóhelyévé?

Fejes Zsolt fordulatokban gazdag életútját mujtatja be az alábbi beszélgetés.