Egyszemélyes intézmény. Élete, amelyet az állandó változás, az új helyzetekhez való folyamatos alkalmazkodás alakított, igazi fejlődésregény. Története nemcsak személyes sors, hanem egy egész nemzedék lenyomata: az 1970-es években született X generáció tökéletes képe.
Hogyan lesz egy délvidéki születésű fiúból körúton belüli üzletember? Egy színészjelöltből magyar–történelem szakos tanár, a tanárból pedig könyvesbolt-tulajdonos és hitoktató? Miként válik az egykori felnőttfilm-videotéka a hazai szellemi élet fontos találkozóhelyévé?
Fejes Zsolt fordulatokban gazdag életútját mujtatja be az alábbi beszélgetés.