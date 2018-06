Cigánybűnözés, Videók :: 2018. június 11. 11:40 ::

Természetvédelmi területet mocskoltak be a cigányok Kijev mellett - baltával verték szét a táborukat

Baltákkal és nehéz kalapácsokkal vertek szét több kijevi cigánytábort az egyik ukrán nacionalista szervezet, a Nemzeti Milícia tagjai. Hat héten belül négy hasonló akció volt Ukrajnában, a rendőrség nem lép közbe.



„Miért itt nálunk, a mi erdőnkben laktok, basszátok meg? Menjetek Magyarországra!” – mondta a kijevi Holoszijivszkij Parkban lévő cigánytábort szétverő aktivista társait filmező ukrán férfi a viskók egyikében lakó egyik cigányasszonynak. A Nemzeti Milícia Facebookon élőben közvetítette az akciót, melynek során a videót készítő férfi kedélyesen, néha társait biztatva kommentálta a történteket. Azt is megmutatták, amikor a kalapácsos emberek szándékosan szétverték a cigányok használati tárgyait, köztük telefonokat is.

A videó érdekessége, hogy a magukat ukrán nacionalistáknak való, néhány kivételtől eltekintve maszkot viselő férfiak végig oroszul beszéltek egymással, s a videót készítő férfi is végig oroszul – igaz, ukrán akcentussal – beszélt.

A Nemzeti Milíciát a nagytakarításról beszámoló romea.cz híroldal szerint kelet-ukrajnai harcokban az ukrán kormányhadsereg oldalán küzdő Azov Zászlóalj tagjai hozták létre, s a nacionalisták több alkalommal is – legutóbb június 6-án – ultimátumban követelték a cigányoktól a természetvédelmi területeken létrehozott táborok felszámolását. A videó végén megjelenik egy rendőr is, de nem avatkozik be.

(HVG korrigálva)