Cigánybűnözés :: 2018. augusztus 12. 08:00 ::

Cigányra bíztak egy pénzszállítót, nem fogja kitalálni, mi lett a vége

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztály 01000/1890/2018. bűnügyi számon sikkasztás bűntett gyanúja miatt indított nyomozást Ónodi Tibor ellen.

A rendelkezésre álló adatok alapján Ónodi Tibor 2018. augusztus 10-én az esti órákban Budapest XVIII. kerület és Gyál között egy pénzszállító autó páncélszekrényének tartalmát elvitte.



Ónodi Tibor 26 éves, körülbelül 200 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid barna hajú, körszakállas - Ónodi Tibor 26 éves, körülbelül 200 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid barna hajú, körszakállas - írja a rendőrség honlapja.

Ebből az is kiderül, hogy nem egy egyszerű lopásról vagy rablásról van szó, hanem valaki jó ötletnek tartotta egy cigányra bízni a szállított pénzt. A Btk. szerint ugyanis:

372. § (1) Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el.

A cigánybűnöző ezzel sok kifordult erkölcsű számára a 24.hu Facebook-oldalán kommentelők - és százas nagyaságrendben "lájkolók" - között máris hős lett, fajtársak és agyhalott magyarok (?) dicsérik az elkövetőt, a politikusbűnözők ellopott milliárdjaira hivatkozva. (Ez már csak így láncban terjed, lásd még: a Fidesz is lophatott, mert az MSZP megtehette, a Jobbiknak is járt az oligarcha, ha a Fidesznek is, pláne mert a "kormányváltáshoz" kellett stb.)

A cigányok persze lopnának morálisan feddhetetetlen politikai vezetés mellett is, de ezúton is köszönjük Orbánéknak a morál további rombolását és a Flóriékkal "felzárkóztatásra" ellopatott vagyonokat. Végül is Tibor is csak ugyanezt csinálta: elflórizta magának azt, ami jár.

A büszke bűnpártolók által uralt vita egy részéről képernyőmentéseket is készítettünk, sokuk úgyis vágyik a figyelemre:

(Kuruc.info)