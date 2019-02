Cigánybűnözés :: 2019. február 21. 21:44 ::

Csipogás buktatta le a cigányt

Újszászon és Zagyvarékason három betöréses lopás is történt alig 48 óra alatt. Az Újszászi Rendőrőrs munkatársai mindegyik esetben elfogták a bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfiakat.

Az újszászi tulajdonos 2019. február 19-én reggel vette észre, hogy az éjszaka ismeretlen betört a boltjába. Azonnal értesítette a helyi rendőröket, akik megállapították, hogy a hívatlan látogató betörte az épület hátsó ablakát, majd a védőrácsot a falból kiszakította és az ablakon keresztül bemászott az ingatlanba. A boltból némi édességgel távozott, a rongálással azonban sokkal nagyobb kárt okozott. A rendőrök rövid idő alatt azonosították, majd elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 18 éves helyi lakost. Az újszászi nyomozók K. Andrást 2019. február 20-án gyanúsítottként kihallgatták.

Zagyvarékason két, egymáshoz közeli ingatlan portáján is tolvaj járt 2019. február 19-én éjszaka. Az egyik ház udvaráról egy falhoz támasztott kerékpárt, egy idős sértettől pedig több mint egy tucat tyúkot vitt magával. Az Újszászi Rendőrőrs rendőrei pár órán belül felderítették az ügyeket, amelyeket ugyanaz a férfi követett el. A járőr a gyanúsított házának udvarán szanaszét heverő csirketollakra és friss vérnyomokra lett figyelmes, és több letámasztott kerékpárt is észrevett. A házban lakó férfi azt mondta, hogy már rég nem nevelnek csirkéket, azonban az alsóépületből mégis csipogás hallatszott. A járőr egy szekrénybe bezárva megtalálta az ellopott tyúkok egy részét, és az udvaron álló bringák közül is előkerült a lopott bicikli. A házban lakó 18 éves P. Istvánt előállították az Újszászi Rendőrőrsre, és lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták.

(Police.hu nyomán)