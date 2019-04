Cigánybűnözés :: 2019. április 14. 12:02 ::

Áder városának cigányvezetőjén ütöttek rajta a rendőrök: kábítószer-kereskedelem, hamis rendszám stb.

Kábítószer-kereskedés gyanújával vettek őrizetbe kedden hajnalban a rendőrök Dörben két cigányt. A Kisalföld információi szerint a csornai "roma" nemzetiségi önkormányzat 33 éves elnöke, K. (Kolompár, mert a cigánybűnözők jogaival nem törődünk - a szerk.) Norbert az, akinek otthonában házkutatást tartottak.



Kép: Police

Az elmúlt években Dör község neve többször szerepelt rendőrségi tudósításokban. Számos esetben kábítószergyanús ügyek miatt jártak a nyomozók a faluban. A csornai cigány nemzetiségi önkormányzat lungo dromos elnökének otthonában többször is tartottak házkutatást. A 33 éves cigánybűnözőt kedden hajnalban őrizetbe vették a rendőrök.



A csornai "roma" nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete - középen az elnök úr, a most (is) elfogott Kolompár Norbert (kép: Kisalföld)



Az elnök úr civilben (a képre kattintva elérhető közösségi oldala)



Kolompár Norbert profilképe Fb-oldalán (a képre kattintva elérhető közösségi oldala)

A Dörben élő Kolompár Norbert nem először került a hatóságok látókörébe a drog miatt: 2016 augusztusában is házkutatást tartottak a nyomozók egy döri családi házban. Abban az ügyben is vélhetően a most elfogott cigány volt érintett. 2017 februárjában újabb házkutatás során konyhája hűtőjében találtak gyanús port. Őt elfogták, előállították és kábítószer-birtoklás gyanúja miatt indítottak eljárást. 2018 őszén ugyancsak rendőrök kutattak az elnök úr otthonában egy korábbi bűncselekmény miatt. Ismét találtak kábítószergyanús anyagokat.

Kedden a rendőrök a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységeinek bevonásával ütöttek rajta "K." Norberten. Az összehangolt akcióban kábítószer-fogyasztókat is elfogtak. A nyomozók kábítószergyanús anyagokat, valamint a drog hígításához és porciózásához használatos anyagokat és eszközöket találtak és foglaltak le. Két férfit vettek őrizetbe, a csornai nemzetiségi önkormányzat elnökét és 28 éves bűntársát. Kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják őket.

Megszűnt a nyugalom a községben

A Kisalföld kiderítette: Kolompár Norberték évekkel ezelőtt Csornáról költöztek Dörbe, aminek a falubeliek nem nagyon örültek. A megyei lap egy, a neve elhallgatását kérő informátora egyenesen úgy fogalmazott, hogy megszűnt a nyugalom a községben. "Nem is annyira velük volt baj, hanem inkább azokkal a gyanús alakokkal, akik rendszeresen megjelentek náluk, illetve a faluban. Nem bántottak ugyan senkit, de azért nem éreztük biztonságban magunkat" – mondta. Egy másik, a fiatal generációhoz tartozó helybeli arról beszélt, hogy mindenki tudta, mivel foglalkozik a férfi és várták, mikor bukik le. "Azt is tudtuk, hogy vitték már be a rendőrök drog miatt, de eddig mindig ki is engedték" – jegyezte meg.



Kép: Police



Kép: Police

Hamis rendszámmal közlekedett

Az elnök úr nem csak drog miatt került összetűzésbe a törvénnyel. 2018 októberében egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Az történt, hogy forgalomból kivont autójára egy idegen, cseh felségjelű rendszámot szerelt fel. Egy rendőri igazoltatás során bukott le.

(Kuruc.info - Kisalföld nyomán)