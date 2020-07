Cigánybűnözés, Videók :: 2020. július 15. 21:18 ::

"Rontáslevétel" milliókért: amikor a C típusú takarítónőnek több esze van, mint a munkaadójának

Közel egymillió forintot csalt ki munkaadójától egy takarítónő Kiskunfélegyházán azzal az ígérettel, hogy leveszi róla a rontást. De nem állt meg itt: arra is rávette az asszonyt, hogy az ő nevére írassanak át egy ingatlant, amit azonnal el is adott. Családon belüli viszályt is szított, ugyanis az átvert nő fiát arra vette rá, hogy tegyen az anyja ellen feljelentést.