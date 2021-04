Cigánybűnözés, Publicisztika :: 2021. április 28. 14:12 ::

Rokonok összecsapása

Néhány nappal ezelőtt jelent meg portálunkon is egy videó, ahol Faragó Dániellel, a Magyar Jelen munkatársával beszélgettünk a Momentum legújabb, a cigányok kegyeit kereső videójáról. A beszélgetés nem nélkülözte az iróniát, másként nem igazán lehetett szót ejteni róla, annyira más jellegűek voltak az elhangzottak ahhoz képest, mint amit a valóságban tapasztalunk.

A beszélgetés egy pontján, mikor a videóban elhangzott, hogy a „különféle roma csoportok” összehívására van szükség, megjegyeztem, hogy ez megtörtént tavaly nyáron Érden is, mikor „roma csoportok” jöttek össze „konzultálni” egymással. Eredmény: halálos áldozat. Ha nem is ilyen durva végkimenetelű, de hasonló eset történt Tatabányán is, ami megint csak aláhúzza azt az állításunkat, hogy ők valahogy másképpen állnak az erőszakhoz, mint mi. Magyarán, ha kell, ha nem, alkalmazzák. Primitíven és öncélúan.

Íme az újabb példa: családi összejövetelen verekedtek össze a nyílt utcán a rokonok. Az ügyészség két férfi ellen vádat emelt vádat – írja a Kemma.hu. A garázdaság vétsége miatt indult ügyben a Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be azzal a két férfival szemben, akik az utcán bántották egymást, erőszakos cselekményüket térfigyelő kamera rögzítette. Dr. Reszl Ildikó megyei főügyész tájékoztatása szerint a vádiratban az ügyészség indítványozta, hogy a Tatabányai Járásbíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben az egyik férfival szemben pénzbüntetést, a másik férfival szemben közérdekű munka büntetést szabjon ki – folytatják.

Mint írják, a főügyész részletezte a vádirat tartalmát is. Eszerint a két férfi 2020. május 9-én Tatabányán családi körben alkoholt fogyasztott. Az egyik cigány férfi ittasan összeveszett rokonaival, hangosan veszekedett velük. Ezután kiment az utcára, és testvére ott leállított segédmotorkerékpárját a földre döntötte. Amikor ezt rokonai meglátták, kimentek a ház elé.

Ezután az utcán folytatódott a hangos veszekedés, az ittas férfi pedig verekedési szándékkal sógorához próbált közelebb menni, de ezt a többi rokon megakadályozta. Ekkor az agresszor rátaposott a földön fekvő motorra, mire testvére ellökdöste őt a jármű közeléből. Az ittas férfi ezután továbbra is támadólag közeledett a sógorához, akit végül fejbe rúgott, a megrúgott férfi nem esett el és sérülést sem szenvedett. Ekkor érkeztek a helyszínre a rendőrök is, az ittas férfi ezért a további támadással felhagyott. Ezt használta ki a sógora, aki ekkor jobb kezével ököllel egy alkalommal olyan erővel ütötte meg az ittas férfit, hogy ettől a földre esett, de nem sérült meg – osztja meg a portál a további részleteket.

Szerencsére megvan a térfigyelő kamera felvétele is, így egész konkrét formában csodálhatjuk meg a jelenetet. Íme:

Hogy mi az oka annak, hogy ilyen híreket hétről hétre, vagy akár napról napra szemlézhetnénk? Bizonyos, a „többségi társadalom rasszizmusa”, emiatt frusztráltak. Ja, nem, valami egészen más…

Lantos János – Kuruc.info