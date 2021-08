Cigánybűnözés, Videók :: 2021. augusztus 17. 10:40 ::

Csöbörből vödörbe: molesztálóktól molesztálókhoz kerültek a gyerekek - a döghús sem hiányozhat a történetből

Éveken át molesztált egy 12 éves lányt a nevelőapja a Baranya megyei Bodolyabéren. Nemcsak őt, a kisebb testvéreit is kínozták és dolgoztatták.

Még 2013-ban vették magukhoz a gyerekeket, mert a vér szerinti szüleik is szexuálisan zaklatták és rabszolgasorban tartották őket. A szülők már évek óta börtönben vannak emiatt. Most a nevelőszülők is több évet kaphatnak.