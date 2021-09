Cigánybűnözés, Politikusbűnözés :: 2021. szeptember 8. 16:06 ::

Tíz évet kapott a magát állami vezetőnek kiadó DK-s cigánybűnöző

A Pécsi Ítélőtábla másodfokon kimondta, hogy Kőrös Gusztáv nyolc társával bűnszervezetben csapta be – egyebek mellett Lázár Jánosra hivatkozva – a vállalkozókat, és keresett rajtuk 168,5 millió forintot. Így az első fokú ítéletnél súlyosabb büntetést, tíz év szabadságvesztést szabtak ki rá, írja a Magyar Nemzet.

A Pécsi Ítélőtábla – az ügyészi fellebbezéssel egyetértve – jelentősen súlyosította a büntetését Kőrös Gusztávnak, a Demokratikus Koalíció (DK) volt megyei vezetőségi tagjának és 13 társának, akik vállalkozóknak pénzért ajánlották fel a befolyásukat az állami támogatások megszerzése érdekében.

Kőrös még 2017-ben magas rangú minisztériumi tisztviselőnek adta ki magát, aki vállalkozókat megtévesztve, pénz ellenében állami támogatásokra benyújtott pályázatok kedvező elbírálásához ajánlotta fel állítólagos befolyását.

Az eredményes megtévesztéshez társaival a külsőségeket – például megkülönböztető fényjelzést használó személygépkocsikat, kommandósnak öltözött kísérőket – is megszervezték. Az elkövetői csoport más tagjai a kenőpénz átadására hajlandó vállalkozók felkutatásában, illetve a kapcsolattartásban működtek közre.

A Magyar Nemzet legutóbb júliusban írt a volt DK-s bűnöző, Kőrös Gusztáv büntetőügyeiről. Kőrös Gusztáv és 13 társa ellen a Somogy Megyei Főügyészség 2018 júniusában emelt vádat. A vád szerint a magát államtitkárnak, illetve minisztériumi dolgozónak kiadó Kőrös vezette bűnbanda a rászedett vállalkozóktól 168,5 millió forintot csalt ki arra hivatkozva, hogy a pénzeket uniós pályázatok elnyerése érdekében hivatalos személyeknek juttatják. A főügyészség négy vesztegető vállalkozó ellen is vádat emelt.

A vádirat lényege szerint a baloldali politikus 2017-ben hierarchikusan felépített, előre leosztott szerepek szerint összehangoltan működő bűnszervezetet hozott létre, amely jelentős összegeket csalt ki a tehetős vállalkozóktól. A bűnszervezet tagjai nagyobb beruházásokat tervező cégvezetőket kutattak fel, akik a társaságaik növekvő tőkeigényét pályázati pénzekből akarták kielégíteni. Előfordult, hogy Kőröst a tárgyalásokra a Terrorelhárítási Központ (TEK) gyakorló-egyenruhájához hasonló ruházatban kísérték el az emberei, akiknek valódinak látszó – valójában airsoft – fegyvereik voltak. Végül a banda elfogására valódi TEK-es felszámolóegység vonult ki.

Kőrös Gusztávot 2020 februárjában nyolc év börtönre ítélte első fokon a Kaposvári Törvényszék, míg több társa is börtön-, illetve pénzbüntetést kapott. A Pécsi Ítélőtábla most másodfokon tíz év börtönre súlyosította Kőrös ítéletét, akit tíz évre eltiltott a közügyek gyakorlásától is.

Mint ismert, Kőrös Gusztáv volt az, akinek a kezdeményezésére 2013-ban fiktív videó készült a bajai időközi önkormányzati választási kampány során, amivel a Fideszt akarták lejáratni. A hamisvideó-botrányba végül belebukott az MSZP kommunikációs igazgatója, szóvivője és a hvg főszerkesztője is.

Bérgyilkossági ügy

Kőrös Gusztávot októberben is bíróságra viszik. Gyurcsányék volt politikusa a főszereplője annak a bűncselekménynek, amelyben egy fővárosi ügyvédnőt azzal vádolnak, hogy bérgyilkost fogadott rokona férjének megölésére. Bérgyilkosság nem történt, ám a vád szerint Kőrös és társai nagyobb értékre elkövetett csalás miatt felelnek, míg az ügyvédnő emberölés előkészülete miatt felel. Az ügyben idén májusban volt az előkészítő ülés, ahol a vádlottak tagadtak, a bíró október 5-re kitűzte a bizonyítási eljárás megkezdését.

