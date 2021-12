Cigánybűnözés :: 2021. december 1. 09:09 ::

Volt barátja megbízásából kötöztek meg, vertek össze és raboltak ki egy nőt Vivienék

A rendőrség ügyeletére 2020. július 13-án éjjel egy házaspár tett bejelentést, hogy egy óbudai társasház második emeleti lakásából segélykiáltásokat hallanak, egy nő kér segítséget, mert bezárták a lakásába.

A rendőrök a segélyhívásra a katasztrófavédelem munkatársaival együtt érkeztek, majd a katasztrófavédelem egységei emelőkocsi segítségével a teraszon keresztül jutottak be a lakásba. A sértett a rendőröknek elmondta, hogy az este folyamán egy ismeretlen nő csengetett be hozzá, hogy egy virágküldeményt hozott, majd amikor ajtót nyitott neki, a vele együtt lévő férfi belépett a lakásba és megütötte. A nő az ütéstől a földre esett, ahol támadói többször megrúgták, majd megkötözték. Ezt követően – hogy ne tudjon segítséget kérni – a szájába egy ruhadarabot tömtek és a fejét is letakarták. Távozásuk előtt egy fém rúddal még többször megütötték, majd rázárták a lakást, és közel 600 ezer forint értékű műszaki cikkekkel és ékszerekkel távoztak.

A nő súlyos sérüléseket szenvedett.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Rablási Osztály nyomozói azonosították a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 27 éves S. Mátét és társát, a 24 éves B. Vivient. A budapesti párt 2020. július 16-án közös újpesti otthonukban fogták el, őket rablás, személyi szabadság megsértése, valamint súlyos testi sértés bűntett miatt kihallgatták és őrizetbe vették.

A nyomozás adatai szerint S. Mátét és B. Vivient a sértett volt barátja, V. Bálint bízta meg. A rendőrök a 38 éves budapesti férfit 2020. július 18-án fogták el, őt felbujtóként elkövetett rablás, személyi szabadság és súlyos testi sértés miatt vették őrizetbe. Az elkövetők azóta is bűnügyi felügyelet alatt állnak.

A nyomozás vizsgálati szakaszában a BRFK Rablási Osztály nyomozói a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat átadták az illetékes ügyészség részére, közölték a Police.hu-n.