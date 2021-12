Cigánybűnözés :: 2021. december 3. 07:19 ::

Kiskamasz-, illetve unokatestvér-bűnözés Tatárszentgyörgyön

Egy tatárszentgyörgyi anya kért segítséget a rendőrségtől 2021. november 28-án kora este: boltba tartó, 12 éves kislányát két unokatestvére megállította, pénzét követelték, amit a kislány nem akart odaadni, ezért ellökték. A "fiúk" két oldalról megrúgták a földre esett kislányt, átkutatták kabátzsebeit, majd elvették a bevásárlásra szánt 1200 forintját. A helyszínről elszaladtak, áldozatukat pedig a földön fekve sorsára hagyták.

A rendőröknek egyik "fiú" sem volt ismeretlen, többször kerültek már látókörükbe különböző bűncselekmények - lopás, testi sértés, rablás - elkövetése miatt. Több büntetőeljárást is indítottak ellenük, amelyeket életkoruk, mint büntethetőséget kizáró ok miatt rendre meg kellett szüntetni a törvény erejénél fogva. A "fiúk" korosodásával azonban a törvény ereje más irányt adott a rendőrök kezébe. A "kiskamaszok" betöltötték a 12. életévüket, a most elkövetett rablás miatt megindított büntetőeljárás lefolytatását nem zárja ki életkoruk.

A nyomozók a bejelentés másnapjának reggelén kopogtattak a 12 éves "fiú" tatárszentgyörgyi otthonában, elfogták és előállították a Dabasi Rendőrkapitányságra. Kihallgatásán a terhére rótt bűncselekményt részben beismerte. Állította, még társát is figyelmeztette: „Ne csináld, mert itt a kamera!”.

Őrizetbe vétele után a rendőrök kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

13 éves társa napokig szökésben volt, feltehetően rokonai segítségével bujkált a rendőrök elől. Elfogatóparancsot adtak ki ellene, mindenhol keresték, végül 2021. december 1-jén kora este kaptak jelzést, hogy merre lehet a gyerek. Nagymamája tatárszentgyörgyi otthonában fogták el, miután az ablakon keresztül látták, hogy egy szekrény mögé rejtőzik. Ajtót nyitó nagyszülője hiába próbálta meggyőzni a rendőröket, hogy unokája nincs nála, a bútor mögül a rendőrkapitányságra vitték.

A "fiú" nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt, panaszt nem, de vallomást tett. Mindkét gyanúsított máshogy emlékszik a történtekre, egymástól eltérően nyilatkoztak.

Az azóta letartóztatott 12 éves "fiú", valamint az őrizetbe vett 13 éves unokatestvére ellen rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a Dabasi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya, egyben kezdeményezték a 13 éves "gyermek" letartóztatását is, közölték honlapjukon.