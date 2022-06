Cigánybűnözés, Videók :: 2022. június 11. 20:39 ::

"Majd hozzászoktok a hangos cigányokhoz!" - ájultra vertek a retkek egy hétgyerekes családanyát Kispesten

Cigány szomszédai vertek ájultra egy hétgyerekes családanyát pünkösdvasárnap Budapesten. A támadó család több napos keresztelőt tartott az udvaron, a bulin rengeteg vendég és élőzene is volt. Többen is tettek bejelentést a rendőrségen a hangos zene miatt, mivel azonban nem történt semmi, a nő egyik egyetemista lánya átment szólni, hogy halkítsák le a zenét. Először őt, majd az édesanyját, végül pedig az őket védelmező édesapát is megverték.

(Tények nyomán)