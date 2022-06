Olvasói levelek :: 2022. június 12. 23:09 ::

Olvasónk tippje, hogyan kellene hozzászoktatni a "rend"őröket a begrófósodott cigányok látogatásához

Olvasónk írja:

Nem csak cigókon keresztül kialakult gyakorlati tapasztalat szerint akkor kimegy és be is megy a rendőrség az ingatlanba, ha bűncselekmény vélelmezhető. Érdemes tehát ezt úgy hazudni, hogy azért bajunk ne legyen belőle. Most is kimentek, de nem kellett volna eddig várni, és ehhez felesleges volt péppé veretni magukat a szerencsétleneknek. Többnyire két dolog jöhet szóba szerintem: életveszély és drog. Tehát olyasmit kellene mondani, hogy "artikulátlan hangok jönnek, mintha tettlegesség lenne, ölnék egymást, vagy lehet, hogy csak drogoznak".

Azután, hogy hallhattam-e onnan olyanokat amiket mondtam az úgysem bizonyítható, fekete retkeknél pedig nagyobb az esélye, hogy találnak drogot vagy más bűncselekményhez használt eszközöket mint, hogy nem.

Meg azt sem árt mondani, hogy "rendőri intézkedést kérek, amelynek során kérem az érintett társaság feloszlatását, továbbá kérem adataim zárt kezelését."