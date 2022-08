Cigánybűnözés, Videók :: 2022. augusztus 28. 21:37 ::

"Félálomban tett rasszista megjegyzésről" hazudozott a füzesabonyi gyilkos

Kiderült, hogy az a férfi, aki egy alvó utastól lopott el mobiltelefont és pénztárcát a fővárosban, nem sokkal később nyakon szúrta és megölte alkalmi ismerősét, aki állítólag félálomban rasszista megjegyzést tett. A gyilkosságért 18 év fegyházra ítélték, a kifosztásért további börtönbüntetés vár rá.

Nemrég emeltek vádat egy férfi ellen, mert egy 6-os villamoson alvó utastól elvette a telefonját. Mára kiderült, hogy a tolvaj ugyanaz, aki két éve Füzesabonyban nyakon szúrta ismerősét. Abban az ügyben gyilkosságért 18 év fegyházbüntetést kapott. A kifosztásért újabb börtönbüntetés vár rá. Az RTL Híradó is bemutatta a felvételt a villamoson történtekről: az elkövető hosszasan próbálkozott, mire sikerült kifosztania az alvó utast – mindezt a villamos kamerája vette fel 2020. február 26-án hajnalban. A tolvaj a Nyugati pályaudvarnál szállt fel, és a Corvin közig utazott. Közben egy pénztárcát, és egy százkilencven ezer forint értékű telefont vett ki áldozata zsebéből. A mobil tokjában egy tízezres is lapult. A tolvajt öt nappal korábban egy másik lopásért ítélték el.

A kifosztás miatt az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására tett indítványt, de a vádlott egy másik ügyben is jogerős fegyházbüntetését tölti.

Közben az is kiderült, hogy a fiatal egy harmadik ügy, egy füzesabonyi gyilkosság miatt van börtönben. A villamoson történtek után három-négy hónappal, 2020 júniusában ugyanis álmában megölt egy 26 éves férfit, akit aznap ismert meg a pályaudvaron.

Miskolcról Budapestre utazott, de nem volt jegye, így a kalauz Füzesabonyban leszállította. A pályaudvaron találkozott későbbi áldozatával, aki a beszélgetés után meghívta magához, és együtt ittak. Vendéglátója később elaludt, és a gyilkos szerint "félálmában rasszista megjegyzéseket tett rá". (Ami már csak azért is életszerűtlen, mert ha utálta volna a fajtáját, nem hívta volna meg magához - a szerk.) A "fiatal" azt mondta, ezért szúrta nyakon áldozatát, akit utána ki is rabolt. Mindezt a gyilkosság előtt meg is írta a közösségi oldalán.

Az Egri Törvényszék már első fokon is súlyos fegyházbüntetést szabott ki, majd az ítéletet másodfokon a Debreceni törvényszék is helybenhagyta.