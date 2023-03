Cigánybűnözés, Videók :: 2023. március 16. 10:45 ::

Két héttel az eset után a TV2 is el merte mondani: bedrogozva, bokszerrel ütötte szemen a biztonsági őrt az "ártatlan roma fiú" Nyíregyházán

Drogozott az a testvérpár, akik összeverekedtek a biztonsági őrökkel két hete egy nyíregyházi szórakozóhely előtt. Az idősebb fivér kezdhette a verekedést, boxerrel támadt az egyik őrre. Apjuk közbelépett, őt viszont a biztonsági őrök félholtra verték. Most viszont kiengedték a kórházból, őt is letartóztathatják, fiaival együtt ő is börtönbe kerülhet - fedezte fel a fideszes tévé a spanyolviaszt.

A biztonsági őröket már korábban letartóztatták.

