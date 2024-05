Cigánybűnözés :: 2024. május 23. 16:42 ::

A nádasban bujkált a cigánybűnöző

Az elmúlt három hónapban több bejelentés is érkezett a Karcagi Rendőrkapitányságra lopásokról. Főként városbeli családi házakba vagy azok melléképületeibe hatolt be valaki, és kéziszerszámokat, gépeket, horgászfelszereléseket, segédmotort és egyéb használati tárgyakat vitt el. Volt olyan ingatlan, amely március és május között négy alkalommal is áldozatul esett a betörőnek. Szintén Karcagról érkezett több bejelentés kerékpárlopásról is.

A rendőrök széles körű adatgyűjtést folytattak 22 lopás ügyében, több tanút kihallgattak, és munkájukat a település térfelügyeleti kamerarendszere is segítette. Azonban nem találták a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható helyi férfit, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Ettől függetlenül az ügy nem pihent: a helyi zsaruk május 22-én kaptak fülest, hogy a keresett férfi a Tó utca mögötti nádasban bujkál. A rendőrök körbevették a területet, de amikor a gyanúsított meglátta őket, futásnak eredt, azonban az egyenruhások elől nem tudott meglógni.





Elfogását követően előállították a Karcagi Rendőrkapitányságra, ahol az ügyek egyesítését követően 15 rendbeli lopást róttak a terhére. Jelenleg őrizetben várja a bíróság döntését letartóztatásáról - közölte honlapján a rendőrség.