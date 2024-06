Cigánybűnözés, Videók :: 2024. június 27. 10:28 ::

Rendőri brutalitásról visítozik egy drogos cigány Felvidéken, amiért kapott egy pofont, miután harapni akart

A belügyminisztériumi inspekció lezárta a március végén történt somorjai incidens vizsgálatát, mely során egy rendőr lekevert egy pofont egy földön ülő, megbilincselt férfinak. Azt állapították meg, hogy nem történt bűncselekmény, és nem igazolódott be a rendőri brutalitás úgy, ahogy azt a sértett leírta. Az ügyet innen a rendőr felettese kezeli, aki fegyelmi büntetésben részesítheti őt, egyelőre viszont ez még nem történt meg - írja a Paraméter.sk.

Az esetre akkoriban elsőként a Pluska.sk hívta fel a figyelmet, mely rögtön közölt egy videófelvételt is, melyen az incidens csúcspontja látható. A lap kiderítette, hogy a videón látható férfi egy bizonyos Ervin K., somorjai lakos, az egész pedig a Mély utcában történt. A férfi (akiről a lap korábbi cikkében leírják , hogy "roma származású", a rendőrök pedig ennek fényében - vagy sötétjében - rasszisták) a Paraméternek elismerte, hogy a történtek előtt drogozott, pervitint fogyasztott egy barátjánál, de vélhetően "valamivel be volt keverve", mert nagyon rosszul lett tőle, alig kapott levegőt, zsibbadtak a végtagjai és görcsei voltak.

„Mindenki követ el hibát az életében. Ez az én hibám volt, oké, de nem kellett volna így viselkedniük velem” – mondta. Aztán következett a szokásos mesemondás: azért nem akart mentővel a kórházba menni, mert agresszívan viselkedtek vele, és nem tudta, mi vár rá a mentőautóban.

Maga beülne abba a mentőbe, ha mögötte megverték? Senki nem menne. Ők nem segíteni akartak, hanem rontani az állapotomon. 40 év alatt ilyesmit nem éltem meg. Ez színtiszta brutalitás volt, ők meg akartak engem ölni. Vagy mégis miért fojtogattak, miért fogták be a számat?

Ervin K. feljelentést tett az ügyben a rendőrök és a mentősök ellen is a nagyszombati rendőrkapitányságon. Az ügyben kihallgatták a bősi rendőrjárőr mindkét tagját, akik a helyszínen voltak, továbbá a két mentőst és egy mentőorvost, akik Ervin K.-t ellátták. Vallomásaik többé-kevésbé egybehangzóan írják le a történteket, legalábbis a rájuk eső részeket, amelynél jelen voltak.

Amikor a rendőrök odaértek a helyszínre, a mentősök már ellátták a férfit, aki ellenmérget kapott a kábítószer okozta negatív hatásokra.

A mentősök és a mentőorvos is egybehangzóan állították, hogy a férfi a lakásban agresszívan viselkedett, kitépte a karjában lévő kanült, és a kezével hadonászott. A feljelentett rendőr és társa is kijelentették, hogy Ervin K. agresszívan viselkedett, de többé-kevésbé együttműködött egészen addig, míg a mentőben az egyik mentős megmutatta neki, hova kellene ülnie. Ekkor megpróbált megszökni, mire az egyik mentős és a rendőrök megfékezték. Ekkor kapott bilincset, és leültették a földre. A rendőr és az egyik mentős elmondása szerint is köpdösött feléjük, és a rendőr társa, aki közben az operátorral beszélt telefonon a mentő mögött, szintén igazolta, hogy akkor kapott pofont a járőr vezetőjétől, amikor az közelebb hajolt hozzá, és megpróbálta megharapni.

Mindezt persze elhallgatja az eredeti hírt szemléző 24.hu. Mint ahogy azt is, hogy a rendőrnő szavai szerint semmilyen látható sérülése nem lett a pofontól, és ezután ismét együttműködött a rendőrökkel - tehát a fegyelmezés hatékonynak bizonyult.

Ervin K.-t egyébként az ügyben – vélhetően a húsvéti ünnepekre való tekintettel, csak napokkal később, április 3-án hallgatták ki ismét. Ő elmondta, hogy a március 25-én hajnalban történt eset előtt két nappal összeveszett a barátnőjével, elment otthonról, következő éjszaka pedig a munkahelyén aludt. Miután a pervitintől rosszul lett, hazament, és kérte a barátnőjét, hogy hívjon mentőt.

A jelentés szerint egyébként a városban már mások is észlelték, hogy furán viselkedik, kiugrált az útra az autók elé, segítséget kért másoktól is, merthogy rosszul volt, és erről bejelentést tettek a segélyhívón. Azt többször is elmondta a droggal kapcsolatban, hogy "nem függő, nagyjából félévente egyszer viszont fogyaszt".

A vallomása szerint a mentők 10 percen belül a helyszínen voltak, és a lakásukban nyolcszor próbálták megszúrni, 4-5-ször pedig megmérték a vérnyomását is. A szúrásoktól folyt a vére, az egyik mentős pedig egy párnával próbálta feltörölni. "Ideges volt az állapota miatt", de állítja, a mentősök is agresszívan viselkedtek és olyat is mondtak, hogy „leb***ok egyet”.

Szavai szerint azután indultak el a lakásból a mentőhöz, hogy megérkeztek a rendőrök. Megtámaszkodott a mentőautó hátuljában, ekkor viszont szavai szerint kapott egy ütést a rendőrtől a szeme fölé, ahol vérezni is kezdett. Megbilincselték, majd szerinte mindkét mentőstől kapott egyet, és meg is rugdalták.

Egyébként a nő is alátámasztotta a kihallgatásakor, hogy a férfi tépte ki a kezéből a kanült, mert feldagadt tőle a keze. A kint történtekről azt mondta, hogy mikor először kiment, még nem volt a férfin bilincs, de azt látta, ahogy dulakodik a rendőrökkel. Azt mondta neki, hogy üljön be a mentőbe. Látta, hogy Ervint megpróbálták betuszkolni az autóba, azt viszont nem, hogy vernék.

A mentőorvosnő is igazolta, hogy a cigány meg akarta harapni a rendőrt, ezután kapta a pofont, ami után pedig már együttműködött.

Andrea Dobiásová belügyminisztériumi szóvivő mindenesetre május végén közölte, hogy az inspekció vizsgálata alapján a rendőr az érvényes előírásoknak megfelelően alkalmazott kényszerítő eszközöket és a kórházba szállítását illetően sem történt jogsértő cselekedet. A rendelkezésre álló információk alapján a történteket nem minősítették hatalmi jogkörrel való visszaélés bűncselekménynek.

„A támadás olyan módon, ahogy azt a sértett leírta, nem nyert igazolást” – közölte, hozzátéve, hogy az ügyet a rendőr felettesének adták át, aki fegyelmi eljárás keretében róhat ki esetleg büntetést a rendőrre. Remélhetőleg nem teszi meg, különben a jövőbeli eseteknél még ennyire sem merik majd csillapítani az agresszív drogosokat...